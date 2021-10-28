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28.10.2021 17:26
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Рейтинг жуткости фильмов на Хэллоуин: выбираем кино для празднования

Рейтинг жуткости фильмов на Хэллоуин: выбираем кино для празднования

В последний день октября отмечают День всех святых. В Хэллоуин принято одеваться в жуткие костюмы, угощать детей сладостями и конечно же смотреть фильмы ужасов! Мы предлагаем вам ознакомиться с нашим рейтингом фильмов ужасов по градусу хоррора в них и выбрать идеальный для своего хэллоуинского вечера. Выбирайте идеальный фильм по шкале сердцебиения в процессе просмотра. 

Реальные упыри (2014) — Сердцебиение: 1,5/10 

Этот новозеландско-американский фильм в жанре псевдо документалистики рассказывает историю о трех друзьях вампирах, живущих в Веллингтоне. Они спят днем, охотятся по вечерам, враждуют с местными оборотнями и все это под непрекращающийся поток бестолковых и невинных глупостей. Если ваше сердце и начнет биться чаще из-за этого фильма, то только из-за обилия комедии в нем. Но если вы не фанат ужастиков, а атмосферу Хэллоуина словить хочется — «Реальные упыри» ваш вариант.

Кадр из фильма «Реальные упыри»

Убойные каникулы (2010) — Сердцебиение: 2/10

Сюжет этой черной комедии повествует историю о группе подростков, отправившихся в глухую деревню, и двоих реднеках, живущих в поселке. Встречаясь на дороги они пугают друг-друга: подростки думают, что реднеки устроят над ними расправу в лесной чаше, а мужчины боятся того, что группа малолеток напьется и будет вести себя неподобающе. В итоге предрассудки обоих приводят к смерти нескольких человек. Но несмотря на то, что в фильме есть парочка почти что хоррор-моментов, он все равно остается комедией, воспевающей человеческую глупость.

Кадр из фильма «Убойные каникулы»

Тело Дженнифер (2009) — Сердцебиение: 3,5/10

Черная комедия с элементами хоррора расскажет историю о двоих подружках старшеклассницах Дженнифер и Ниди. Однажды в их захолустье приезжает рок-бэнд и девчонки идут на концерт, но во время выступления начинается жуткий пожар из-за которого большая часть посетителей погибает, а Дженнифер куда-то пропадает. Она возвращается через время и Ниди замечает, что с подружкой творится неладное и в то же время в городе появляется жестокий убийца. Может быть это как-то связано?

Меган Фокс в фильме «Тело Дженнифер»

Мы (2019) — Сердцебиение: 5,5/10

Скорее не ужастик, а триллер, но с очень необычным сюжетом и неожиданной концовкой. Он рассказывает о семье, приехавшей отдыхать в небольшой приморский городок. Однажды ночь возле их дома появляются четверо людей, которые оказываются их полными копиями. Незнакомцы собираются уничтожить семейство, чтобы занять их место. Фильм заставляет по-новому взглянуть на себя и свою реальность.

Кадр из фильма «Мы»

Солнцестояние (2019) — Сердцебиение: 6/10

Фильм рассказывает историю о группе молодых людей, которые отправляются в Швецию на празднование Дня солнцестояния. Это, по их словам, «безумный девятидневный праздник», который проходит в одной деревне раз в 90 лет. Однако, оказываясь в гостях у на первый взгляд добродушных местных селян, герои понимают, что стали не совсем гостями этно-фестиваля, а скорее оказались в роли жертв у местных сектантов. Кроме интересного сюжета, фильм может похвастаться очень яркой и необычной картинкой.

Кадр из фильма «Солнцестояние»

Ведьма из Блэр (1999) — Сердцебиение: 6,5/10

Когда этот фильм только появился на киноэкранах в США, люди, посмотревшие его, решили, что увидели реальные записи с видеокамер местных студентов. Дело в том, что именно это кино стало первооткрывателем в жанре мокьюментари — то есть псевдодокументалистики. Сюжет рассказывает нам историю о троих студентах, которые отправились в лес, чтобы снять курсовую работу. Их цель — найти местную ведьму. Заходя все глубже в чащу, они понимают, что перешли черту нашего мира и попали на территорию, где действуют другие законы.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр»

Реинкарнация (2018) — Сердцебиение: 7,5/10 

Эта пугающая история рассказывает о том, какие демоны передаются нам по наследству от наших родителей. В начале фильма главная героиня хоронит свою престарелую мать и вскоре замечает, что все  члены ее семьи начинают вести себя очень странно. Маленькая дочь проявляет все больше жестокости, а сына-подростка преследуют видения, из-за которых он ранит себя. Вскоре героине придется узнать неприятную правду о своей покойной родственнице.

Кадр из фильма «Реинкарнация»

Ведьма (2015) — Сердцебиение: 8/10

Действие фильма разворачивается в XXI веке и повествует историю семьи, которая основала небольшую ферму возле леса в Новой Англии. Вскоре в семьи приходит горе — младший из детей. еще младенец, куда-то исчезает, затем начинает пропадать урожай, а животные как-будто сходят с ума. Кто виноват в этом, если рядом с ними за много километров вокруг — никого? Фильм по-настоящему пугает своей неопределенностью, а также не дает четкого ответа в конце, так что каждый сможет понять его по-своему.

Кадр из фильма «Ведьма»

Астрал (2010) — Сердцебиение: 9,5/10

Легендарный и даже культовый фильм ужасов с до боли знакомой завязкой. Семья с детьми перебирается в новый дом и сталкивается с паранормальной активностью. Казалось бы, что мы тут не видели? Но дело в другом, в отличии от других фильмов подобного жанра, «Астрал» — продуман до мелочей. Именно поэтому он всегда попадает в топ самых страшных мистических фильмов ужасов в мире. К тому же, если вам понравится — франшиза порадует также обилием сиквелов.

Кадр из фильма «Астрал»

Синистер (2012) — Сердцебиение: 10/10

Этот фильм занимает первое место во многих рейтингах жуткости. Во время его просмотра средний пульс зрителя составляет 86 ударов в минуту, то есть весь фильм вас будет сопровождать чувство страха. Фабула не нова — снова семья и снова в новом доме. Отличие в том, что главный герой находит в подвале видеозаписи, которые проливают свет на трагедию, случившуюся тут задолго до прибытия его семьи. Теперь герою предстоит провести собственное расследование.

Кадр из фильма «Синистер»

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28.10.2021 17:26



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