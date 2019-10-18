Психопат, гангстер чи супергерой: найкращі ролі Тома Харді в кіно

Вже цієї суботи о 19:10 ICTV покаже фантастичний екшн «Веном», який був одним із найбільш очікуваних фільмів минулого року та зібрав рекордні суми в світовому кінопрокаті. У зв’язку з цим, редакція ICTV.ua пропонує пригадати найкращі ролі в кіно одного із найбільш багатогранних акторів Голлівуду – Тома Харді.

Злочинець-психопат – «Бронсон» (2008)

У фільмі «Бронсон» Том зіграв найбільш небезпечного злочинця в Англії – Чарльза Бронсона. За ґратами він провів майже все своє життя і встиг змінити за цей час понад 100 виправних закладів. Заради цієї ролі, Харді набрав 19 кілограм м’язової маси та особисто спілкувався з прототипом. Чарльз Бронсон був настільки вражений його ретельною підготовкою, що навіть збрив свої вуса і відправив їх актору. Такі старання цілком виправдали себе, адже Тому вдалося перевтілитися до невпізнаваності і зробити знаковий крок у своїй кар’єрі.

Кіно одного актора – «Лок» (2013)

Півтори години наодинці з Томом Харді стали реальними завдяки драмі Стівена Найта «Лок». Всього одна локація та один персонаж, який їде по нічному місту і вирішує безліч важливих проблем по телефону. Сюжет здається доволі простим, але саме завдяки талановитій грі Харді – фільм стає по справжньому захоплюючим та хвилюючим. Тут якнайкраще можна розгледіти всю багатогранність та акторський талант голлівудської зірки, адже далеко не кожному під силу утримати увагу глядача протягом всього хронометражу.

Брати-гангстери – «Легенда» (2015)

В кримінальній драмі «Легенда» показано історію на реальних подіях про братів-гангстерів – Рональда та Реджинальда Крея, які тероризували Лондон в 60-х роках XX століття. Вони схожі і одночасно дуже різні, адже один із братів має психічні розлади і знаходиться під контролем брата-близнюка. Харді вдалося блискуче впоратися з подвійним завданням і максимально точно передати особливості темпераментів кожного із братів Крей.

Людина без моральних принципів – «Легенда Г’ю Гласса» (2016)

Гостросюжетний вестерн «Легенда Г’ю Гласса» режисера Алехандро Іньярріту отримав 12 номінацій на «Оскар», одна з яких вперше дісталася Тому Харді за роль цинічного мисливця Джона Фітцджеральда. Незважаючи на те, що заповітну статуетку отримав його колега – Леонардо ді Капріо, персонаж Тома Харді запам’ятався не менше.

Г’ю Гласса серйозно ранить ведмедиця, але Фітцджеральд покидає його помирати в суворих кліматичних умовах. Тепер головному герою потрібно зібратися з силами та зробити все можливе, аби вижити та помститися зраднику.

Супергерой – «Веном» (2018)

Роль кровожерливого інопланетного паразита стала яскравим доповненням в кар’єрі актора. За сюжетом, журналіст Едді Брок проник до секретної лабораторії, де в його тіло вселився прибулець-симбіот Веном. Поступово Едді починає втрачати над собою контроль та відчувати нелюдську силу, але насправді паразит не загрожує йому. Навпаки, журналіст-невдаха та кровожерливий прибулець швидко знаходять спільну мову.

До речі, Том Харді вирішив зіграти цю роль, аби порадувати свого сина. Луї Томас Харді – відданий шанувальник Венома і навіть допомагав батьку вживатися в образи.

Дивіться прем’єру фільму «Веном» в суботу о 19:10 на ICTV.

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