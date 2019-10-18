Психопат, гангстер или супергерой: лучшие роли Тома Харди в кино

Уже в эту субботу в 19:10 ICTV покажет фантастический экшн «Веном», который был одним из самых ожидаемых фильмов прошлого года и собрал рекордные суммы в мировом кинопрокате. В связи с этим, редакция ICTV.ua предлагает вспомнить лучшие роли в кино одного из самых многогранных актеров Голливуда – Тома Харди.

Преступник-психопат – «Бронсон» (2008)

В фильме «Бронсон» Том сыграл наиболее опасного преступника в Англии – Чарльза Бронсона. За решеткой он провел почти всю свою жизнь и успел сменить за это время более 100 исправительных заведений. Ради этой роли, Харди набрал 19 килограмм мышечной массы и лично общался с прототипом. Чарльз Бронсон был настолько поражен его тщательной подготовкой, что даже сбрил свои усы и отправил их актеру. Такие старания вполне оправдали себя, поскольку Тому удалось перевоплотиться до неузнаваемости и сделать знаковый шаг в своей карьере.

Кино одного актера – «Лок» (2013)

Полтора часа наедине с Томом Харди стали реальными благодаря драме Стивена Найта «Лок». Всего одна локация и один персонаж, который едет по ночному городу и решает множество важных проблем по телефону. Сюжет кажется довольно простым, но именно благодаря талантливой игре Харди – фильм становится по-настоящему увлекательным и волнующим. Здесь лучше можно разглядеть всю многогранность и актерский талант голливудской звезды, ведь далеко не каждому под силу удержать внимание зрителя на протяжении всего хронометража.

Братья-гангстеры – «Легенда» (2015)

В криминальной драме «Легенда» показана история на реальных событиях о братьях-гангстерах – Рональде и Реджинальде Крэях, которые терроризировали Лондон в 60-х годах XX века. Они похожи и одновременно очень разные, ведь один из братьев имеет психические расстройства и находится под контролем брата-близнеца. Харди удалось блестяще справиться с двойной задачей и максимально точно передать особенности темпераментов каждого из братьев Крэй.

Человек без моральных принципов – «Выживший» (2016)

Остросюжетный боевик «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту получил 12 номинаций на «Оскар», одна из которых впервые досталась Тому Харди за роль циничного охотника Джона Фитцджеральда. Несмотря на то, что заветную статуэтку получил его коллега – Леонардо ди Каприо, персонаж Тома Харди запомнился не меньше.

Хью Гласса серьезно ранит медведица, но Фитцджеральд покидает его умирать в суровых климатических условиях. Теперь главному герою нужно собраться с силами и сделать все возможное, чтобы выжить и отомстить предателю.

Супергерой – «Веном» (2018)

Роль кровожадного инопланетного паразита стала ярким дополнением в карьере актера. По сюжету, журналист Эдди Брок проник в секретную лабораторию, где в его тело вселился пришелец-симбиот Веном. Постепенно Эдди начинает терять над собой контроль и чувствовать нечеловеческую силу, но на самом деле паразит не угрожает ему. Напротив, журналист-неудачник и кровожадный пришелец быстро находят общий язык.

Кстати, Том Харди решил сыграть эту роль, чтобы порадовать своего сына. Луи Томас Харди – преданный поклонник Венома и даже помогал отцу вживаться в образы.

Смотрите премьеру фильма «Веном» в субботу в 19:10 на ICTV.

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