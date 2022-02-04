Приготуйтеся до екшену! Чого чекати від кінопоказу тижня ICTV

Цими вихідними в рамках кінопоказу тижня на глядачів чекають фільми «Примарний вершник», «Примарний вершник: Дух помсти», «Особлива думка», «Від колиски до могили» та «Викрадена 2». Читайте про ці фільми у нашому матеріалі.

Примарний вершник (2007)

Кінопоказ тижня на ICTV стартує у суботу о 19:10 з фільму «Примарний вершник». Головну роль картині виконав Ніколас Кейдж. Сюжет розповідає про мотоцикліста-каскадера Джонні, чий батько хворий на рак. Одного разу до нього являється диявол і пропонує угоду – він зцілює батька, а Джонні віддає йому свою душу. Позбавлений іншої надії на одужання дорогої людини, герой погоджується, але диявол підступний. Тепер Джонні змушений вічно їздити світом на своєму мотоциклі, не маючи можливості знайти спокій.

Примарний вершник: Дух помсти (2012)

Продовження історії про мотоцикліста Джонні на ICTV покажуть у суботу о 21:25. У сиквелі головний герой все ще одержимий духом Вершника. Він уже неабияк втомився від цієї ролі, але ніяк не може звільнитися від свого прокляття. Одного разу йому випадає можливість допомогти врятувати дитину та допомогти ченцям, за що вони обіцяють подарувати йому свободу від Вершника. Але насправді все виявляється не так просто.

Особлива думка (2002)

Захоплюючу фантастику режисера Стівена Спілберга із Томом Крузом у головній ролі покажуть у суботу о 23:00. Дія сюжету розгортається в недалекому майбутньому, де технології дозволяють поліцейським виявляти майбутніх злочинців ще до того, як вони вчинять правопорушення. Система працює ідеально доти, доки її керівнику не пред’являють підозру в тому, що скоро він уб’є людину, яку він навіть не знає!

Від колиски до могили (2003)

Кінопоказ вихідного дня продовжиться у неділю о 20:55 фільмом «Від колиски до могили». Сюжет досить простий – банда злодіїв на чолі зі своїм лідером Тоні Фейтом вчиняє пограбування небезпечного торговця зброєю. Вони крадуть у нього дуже рідкісні чорні діаманти, вартість яких є надзвичайно високою. Тоні має намір продати здобуте, не підозрюючи про справжню цінність каміння. Водночас, торговець зброєю, якого пограбували, збирається повернути крадене і помститися головному герою.

Викрадена 2 (2012)

Завершиться кінопоказ ICTV у неділю о 22:55 фільмом «Викрадена 2». Ця історія є сиквелом однойменної першої частини. За сюжетом другого фільму, головний герой вирушає разом із донькою та колишньою дружиною у відпустку до Стамбула. Там він має намір виконати нескладну роботу, а заразом хоче змінити обстановку, щоб налагодити стосунки з дочкою. Однак незабаром його з колишньою дружиною викрадають члени мафіозного угруповання, що прагнуть помститися герою. Тепер дочка має знайти спосіб, як допомогти батькам.

Не пропустіть кінопоказ тижня на ICTV у ці вихідні!

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