Приготовьтесь к экшену! Чего ждать от кинопоказа недели ICTV

В эти выходные в рамках кинопоказа недели зрителей ждут фильмы «Призрачный гонщик», «Призрачный гонщик: Дух мщения», «Особое мнение», «От колыбели до могилы» и «Заложница-2». Читайте об этих фильмах в нашем материале.

Призрачный гонщик (2007)

Кинопоказ недели на ICTV стартует в субботу в 19:10 с фильма «Призрачный гонщик». Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж. Сюжет повествует о мотоциклисте-каскадере Джонни, чей отец болен раком. Однажды к нему является дьявол и предлагает сделку — он исцеляет отца, а Джонни отдает ему взамен свою душу. Лишенный другой надежды на выздоровление дорогого человека, герой соглашается, но дьявол коварен. Теперь Джонни вынужден вечно колесить по миру на своем мотоцикле, не имея возможности обрести покой.

Призрачный гонщик: Дух мщения (2012)

Продолжение истории о мотоциклисте Джонни на ICTV покажут в субботу в 21:25. В сиквеле главный герой все еще одержим духом Гонщика. Он уже изрядно устал от этой роли, но никак не может освободиться от своего проклятия. Однажды ему выпадает возможность помочь спасти ребенка и помочь монахам, за что они обещают подарить ему свободу от Гонщика. Но на деле, все оказывается не так просто…

Особое мнение (2002)

Захватывающую фантастику режиссера Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли покажут в субботу в 23:00. Действие сюжета разворачивается в недалеком будущем, где технологии позволяют полицейским выявлять будущих преступников еще до того, как они совершат правонарушение. Система работает идеально до тех пор, пока ее руководителю не предъявляют подозрения в том, что скоро он убьет человека, которого он даже не знает!

От колыбели до могилы (2003)

Кинопоказ выходного дня продолжится в воскресенье в 20:55 фильмом «От колыбели до могилы». Сюжет довольно прост — банда воров под предводительством своего лидера Тони Фейта совершает ограбление опасного торговца оружием. Они крадут у него очень редкие черные бриллианты, стоимость которых чрезвычайно высока. Тони намеревается продать добытое, не подозревая о настоящей ценности камней. В то же время торговец оружием, которого ограбили, собирается вернуть краденое и отомстить главному герою.

Заложница 2 (2012)

Завершится кинопоказ ICTV в воскресенье в 22:55 фильмом «Заложница 2». Эта история является сиквелом одноименной первой части. По сюжету второго фильма, главный герой отправляется вместе с дочерью и бывшей женой в отпуск в Стамбул. Там он намерен выполнить несложную работу, а заодно хочет сменить обстановку, чтобы наладить отношения с дочерью. Однако вскоре его с бывшей женой похищают члены мафиозной группировки, жаждущие отомстить герою. Теперь дочь должна будет найти способ, как помочь родителям.

Не пропустите кинопоказ недели на ICTV в эти выходные!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.