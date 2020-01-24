«Останній мисливець на відьом», «Темна вежа», «Час відьом», «Дракула. Невідома історія», «Мисливці за відьмами» – Вікенд з темрявою на ICTV

Для всіх любителів гострих відчуттів та надприродних темних сил – телеканал ICTV цього тижня підготував справжній вікенд з темрявою! Коли дивитись фільми та кому обов’язково рекомендуємо до перегляду – детальніше читайте в матеріалі.

«Останній мисливець на відьом» (2015)

Сюжет: в сучасному світі залишився лише один мисливець на відьом – Колдер. Це ім’я відоме всім представникам темного світу і ніхто не наважується йому кинути виклик. Та одного разу Колдеру стає відомо, що воскресла Королева Відьом, яку він вбив багато років тому. Тепер зловісна чаклунка прагне не просто помститися своєму кривднику, а знищити все людство.

Кому варто дивитись?

Обов’язково до перегляду всім, хто хотів побачити Віна Дізеля не в звичних для себе ролях Домініка Торетто із «Форсажа» чи Ріддіка, а бородатого, волохатого Дізеля в образі безсмертного мисливця на відьом.

Дивіться фільм «Останній мисливець на відьом» в суботу о 19:10 на ICTV.

«Темна вежа» (2017)

Сюжет: в центрі історії Роланд Дісклейн – останній із великого роду Стрілків та його заклятий ворог «Людина в Чорному». На Роланда покладена важлива місія – знайти раніше від свого супротивника Темну вежу, аби не допустити руйнування Всесвіту.

Кому варто дивитись?

Всім, хто обожнює творчість одного із найпопулярніших письменників сучасності – Стівена Кінга та безпосередньо шанувальникам його серії романів «Темна вежа».

Дивіться фільм «Темна вежа» в суботу о 21:25 на ICTV.

«Час відьом» (2011)

Сюжет: події фільму розгортаються в часи похмурого середньовіччя, коли в Європі панувала страшна епідемія чуми. Винуватицею смертоносного лиха визнають молоду дівчину. Вмираючий кардинал просить лицаря Беймена супроводити відьму в Северак – абатство, де її чари можна зруйнувати. Проте Беймен навіть не підозрює, що ця миловидна дівчина – справжнє втілення зла.

Кому варто дивитись?

Однозначно всім кому подобається відьомська тематика, а також хороша акторська гра. Особливо варто виділити Ніколаса Кейджа в ролі лицаря Беймена, Рона Перлмана («Хелбой»), а також зірку серіалу «Покидьки» («Misfits») – Роберта Шіена.

Дивіться фільм «Час відьом» в суботу о 22:50 на ICTV.

«Дракула. Невідома історія» (2014)

Сюжет: історія особистості Влада Цепеша породила безліч легенд. Але що насправді спільного між ним та графом Дракулою? У фільмі «Дракула. Невідома історія» творці розповідають розширену невідому версію про могутнього вампіра.

Кому варто дивитись?

Якщо ви фанат Дракули і хотіли б дізнатися про нього більше, як про реальну особистість, або ж просто любите дивитись фентезі з цікавим сюжетом.

Дивіться на ICTV прем’єру фільму «Дракула. Невідома історія» в неділю о 20:35.

«Мисливці на відьом» (2014)

Сюжет: всі ж пам’ятають казку братів Грімм «Гензель і Гретель» про брата з сестрою, яких ледь не з’їла відьма? Фентезійний фільм «Мисливці на відьом» – це її найновіша інтерпретація та своєрідне продовження. Після вбивства злої відьми, Гензель та Гретель продовжують вести відчайдушну боротьбу зі злом, навіть не підозрюючи, що скоро їм доведеться зіштовхнутись із більш могутньою темною силою.

Кому варто дивитись?

Чудово підійде любителям інтерпретацій, крутих спецефектів, кровопролитних сцен та чорного гумору.

Дивіться фільм «Мисливці на відьом» в неділю о 22:20 на ICTV.

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