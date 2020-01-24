«Последний охотник на ведьм», «Темная башня», «Время ведьм», «Дракула. Неизвестная история»,«Охотники за ведьмами» – Уикенд с тьмой на ICTV

Для всех любителей острых ощущений и сверхъестественных темных сил – телеканал ICTV на этой неделе подготовил настоящий уикенд с тьмой! Когда смотреть фильмы и кому обязательно рекомендуем к просмотру – подробнее читайте в материале.

«Последний охотник на ведьм» (2015)

Сюжет: в современном мире остался только один охотник на ведьм – Колдер. Это имя известно всем представителям темного мира и никто не решается ему бросить вызов. Но однажды Колдеру становится известно, что воскресла Королева Ведьм, которую он убил много лет назад. Теперь зловещая колдунья стремится не просто отомстить своему обидчику, а уничтожить все человечество.

Кому стоит смотреть?

Обязательно к просмотру всем, кто хотел увидеть Вина Дизеля не в привычных для себя ролях Доминика Торетто с «Форсажа» или Риддика, а бородатого, волосатого Дизеля в образе бессмертного охотника на ведьм.

Смотрите фильм «Последний охотник на ведьм» в субботу в 19:10 на ICTV.

«Темная башня» (2017)

Сюжет: в центре истории Роланд Дисклейн – последний из великого рода Стрелков и его заклятый враг «Человек в Черном». На Роланда возложена важная миссия – найти раньше своего противника Темную башню, чтобы не допустить разрушения Вселенной.

Кому стоит смотреть?

Всем, кто обожает творчество одного из самых популярных писателей современности – Стивена Кинга и непосредственно поклонникам его серии романов «Темная башня».

Смотрите фильм «Темная башня» в субботу в 21:25 на ICTV.

«Время ведьм» (2011)

Сюжет: события фильма разворачиваются во времена мрачного средневековья, когда в Европе царила страшная эпидемия чумы. Виновницей смертоносного бедствия признают молодую девушку. Умирающий кардинал просит рыцаря Беймена сопроводить ведьму в Северак – аббатство, где ее чары можно разрушить. Однако Беймен даже не подозревает, что эта миловидная девушка – настоящее воплощение зла.

Кому стоит смотреть?

Однозначно, всем кому нравится ведьмовская тематика, а также хорошая актерская игра. Особенно стоит выделить Николаса Кейджа в роли рыцаря Беймена, Рона Перлмана («Хеллбой»), а также звезду сериала «Отбросы» ( «Misfits») – Роберта Шиена.

Смотрите фильм «Время ведьм» в субботу в 22:50 на ICTV.

«Дракула. Неизвестная история (2014)

Сюжет: история личности Влада Цепеша породила множество легенд. Но что на самом деле общего между ним и графом Дракулой? В фильме «Дракула. Неизвестная история» создатели рассказывают расширенную неизвестную версию о могущественном вампире.

Кому стоит смотреть?

Если вы фанат Дракулы и хотели бы узнать о нем больше, как о реальной личности, или же просто любите смотреть фэнтези с интересным сюжетом.

Смотрите на ICTV премьеру фильма «Дракула. Неизвестная история» в воскресенье в 20:35.

«Охотники на ведьм» (2014)

Сюжет: все же помнят сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель» о брате с сестрой, которых чуть не съела ведьма? Фэнтезийный фильм «Охотники на ведьм» – это ее самая интерпретация и своеобразное продолжение. После убийства злой ведьмы, Гензель и Гретель продолжают вести отчаянную борьбу со злом, даже не подозревая, что скоро им придется столкнуться с более мощной темной силой.

Кому стоит смотреть?

Прекрасно подойдет любителям интерпретаций, крутых спецэффектов, кровопролитных сцен и черного юмора.

Смотрите фильм «Охотники на ведьм» в воскресенье в 22:20 на ICTV.

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