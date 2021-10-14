Несподівані факти про автомобілі з серії фільмів «Таксі»

У п’ятницю на телеканалі ICTV відбудеться кінопоказ всіх частин легендарної кіносеріі «Таксі». У цьому матеріалі ми зібрали найцікавіші факти про автомобілі, задіяні в зйомках.

Головну роль серед авто «зіграв» Peugeot 406

У 1998 році світ побачив перший комедійний бойовик серії фільмів Люка Бессона «Таксі». Крім колоритних акторів і авторського режисерського почерку, глядачам також добре запам’ятався і гаряче полюбився головний герой серед автомобілів – білий седан Peugeot 406, на якому розсікав Даніель Моралес. Цікаво, що у фільмі герой міг розганяти авто більше ніж до 300 км/год, хоча насправді, звичайно ця машина призначена швидше для спокійної їзди по місту, а не для гоночних заїздів. І звичайно таку потужність вона б не змогла видати.

Майже половина авто на зйомках – французького виробництва

Зі 105 машин, які брали участь в зйомках першого фільму франшизи, 39 були з французьких концернів. Також у фільмі засвітилися представники американського (Jeep, Corvette, Mercury, Cadillac, Chevrolet), японського (Honda, Mazda, Nissan, Toyota), італійського (Fiat, Lancia, Iveco), німецького (Audi, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Volkswagen) автопромів.

Mercedes відсудила кілька мільйонів у творців фільму

В одній зі сцен фільму герой Самі Насері вимовляє в сторону німців жарт, запитуючи їх: «Ну що, баварці, так і їздите на тракторах?». Внаслідок цієї простої репліки, творці фільму виплатили бренду Mercedes компенсацію за образу. Автомобільний гігант в якості вибачень забажав не багато не мало – $ 2 млн. Ну що ж, принаймні, жарт залишився на місці!

У зйомках брали участь пілоти «Формула 1»

У найнебезпечніших і швидкісних сценах погонь керування автомобілями передавалося справжнім гонщикам легендарної «Формули 1». Так і вийшло, що більшість вражаючих кадрів – живі, а не створені за допомогою комп’ютерної графіки. Режисер зізнавався, що не дивлячись на всі складнощі, він вважав за краще по максимуму використовувати потенціал натуральних зйомок.

Фільм змінив характер поведінки на дорогах Марселя

Зйомки культової комедії проходили в портовому місті на півдні Франції – Марселі. Місцеві жителі після успіху франшизи не раз відзначали, що туристи, які приїжджають до них, часто поводяться надто різко на дорогах, ігнорують правила і перевищують допустиму швидкість. У той же час, самі місцеві і таксисти, навпаки, – на дорозі були і залишаються спокійними учасниками руху, не перевищуючи швидкості і не забуваючи про правила поведінки на проїжджій частині.

Не пропустіть всі частини франшизи «Таксі» в цю п’ятницю на телеканалі ICTV!

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