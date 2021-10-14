Неожиданные факты об автомобилях из серии фильмов «Такси»

В пятницу на телеканале ICTV пройдет кинопоказ всех частей легендарной киносерии «Такси». В этом материале мы собрали самые интересные факты об автомобилях, задействованных в съемках.

Главную роль среди авто «сыграл» Peugeot 406

В 1998 году мир увидел первый комедийный боевик серии фильмов Люка Бессона «Такси». Кроме колоритных актеров и авторского режиссерского почерка, зрителям также хорошо запомнился и горячо полюбился главный герой среди автомобилей — белый седан Peugeot 406, на котором рассекал Даниэль Моралес. Интересно, что в фильме герой мог разгонять авто более чем до 300 км/ч, хотя на самом деле, конечно эта машина предназначена скорее для спокойной езды по городу, а не для гоночных заездов. И уж конечно такую мощность она бы не сумела выдать.

Почти половина авто на съемках — французского производства

Из 105 машин, принимавших участие в съемках первого фильма франшизы 39 были с французских концернов. Также в фильме засветились представители американского (Jeep, Corvette, Mercury, Cadillac, Chevrolet), японского (Honda, Mazda, Nissan, Toyota), итальянские (Fiat, Lancia, Iveco), немецкого (Audi, Mercedes, BMW, Ford, Opel, Volkswagen) автопрома.

Mercedes отсудила несколько миллионов у создателей фильма

В одной из сцен фильма герой Сами Насери произносит в сторону немцев шутку, спрашивая их: «Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах?». Вследствие этой простой реплики, создатели фильма выплатили бренду Mercedes компенсацию за оскорбление. Автомобильный гигант в качестве извинений потребовал не много не мало — $2 млн. Ну что ж, по крайней мере, шутка осталась на месте!

В съемках участвовали пилоты «Формула 1»

В самых опасных и скоростных сценах погонь управление автомобилями передавалось настоящим гонщикам легендарной «Формулы 1». Так и получилось, что большинство впечатляющих кадров — живые, а не созданные при помощи компьютерной графики. Режиссер признавался, что несмотря на все сложности, он предпочитал по максимуму использовать потенциал натуральных съемок.

Фильм изменил характер поведения на дорогах Марселя

Съемки культовой комедии проходили в портовом городе на юге Франции — Марселе. Местные жители после успеха франшизы не раз отмечали, что приезжающие к ним туристы, часто ведут себя слишком резко на дорогах, игнорируют правила и превышают допустимую скорость. В то же время, сами местные и таксисты, наоборот, — на дороге были и остаются спокойными участниками движения, не превышая скорости и не забывая о правилах поведения на проезжей части.

Не пропустите все части франшизы «Такси» в эту пятницу на телеканале ICTV!

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