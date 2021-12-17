Найяскравіші автомобілі з франшизи “Трансформери”. Кіно на ICTV

Цими вихідними на ICTV покажуть три фільми франшизи «Трансформери». Читайте матеріал про автомобілі з культової серії.

Оптімус Прайм – Peterbilt 379

Найголовніший із гвардії протагоністів – це Оптімус Прайм. Він – справжній велетень, який перетворювався на вантажівку Peterbilt 379. Однак незважаючи на свій грізний зовнішній вигляд, Оптімус Прайм добряк, головною метою якого є захист всього живого на Землі. Крім цього, він надзвичайно благородний і співчутливий, а своєю місією вони бачить знищення десептиконів, що загрожують людству.

Бамблбі – VW Juke

Мабуть найвідомішим і найулюбленішим телеглядачами автомоботом із серії є жовтий трансформер Бамблбі. Хоч цей герой і не найголовніший у франшизі, саме він запам’ятався публіці, зокрема, через його пошкоджений звуковий процесор. Що вже казати, глядачі так полюбили Бамблбі, що у 2018 році про нього випустили окремий фільм, який розповідає історію до основних подій франшизи.

Айронхайд – GMC Topkick C4500

Охоронець головного автобота Оптімуса Прайма, Айронхайд – найстаріший і найдосвідченіший, але при цьому найзапальніший з них усіх. У вигляді автомобіля він – Nissan Vanette. Айронхайд безперервно рветься у бій і часто не думає про наслідки своїх дій.

Хаунд – Oshkosh FMTV 6×6

Ще один боєць із команди «добра» – Хаунд. Це автобот першого покоління, який з’являється у четвертому фільмі франшизи. В образі автомобіля це масивна вантажівка Oshkosh FMTV 6×6 2010 року випуску.

Інші автомобілі, на які перетворювалися автоботи

Серед неосновних персонажів, які все ж таки запам’яталися глядачам, також був компактний трансформер Джаз. Він з’явився лише у першій частині франшизи, де перетворювався на стильний автомобіль Pontiac Solstice GXP.

Також публіці міг запам’ятатися автобот Рэтчет, що ставав машиною Hummer H2, переробленою під медичний фургон.

Дріфт – соратник Оптімуса Прайма, який з’явився у франшизі в четвертій частині. Його автомобіль – це стильний та елегантний Bugatti Veyron 16.4.

Мегатрон – танк

Ватажок лиходіїв франшизи – непереможний Мегатрон. У вигляді трансформера він справжній велетень, а перетворюючись на автомобіль, він стає китайським танком. Ну звичайно, який же ще автомобіль може бути настільки страшним і сильним?

Баррікейд – Ford Mustang Saleen S281

Один з антагоністів франшизи на ім’я Баррікейд перетворювався на поліцейський автомобіль Ford Mustang Saleen S281. Це перший десептикон, якого глядачі побачили у франшизі. Варто відзначити, що потенціал і потужність цього авто набагато вище, ніж у того ж Бамблбі, але, як відомо, добро завжди перемагає.

Боункрашер – Buffalo H

Один із суперників команди Оптімуса Прайма це Боункрашер, що з англійської «костолом». У вигляді автомобіля цей герой представлений американською військовою вантажівкою Buffalo H.

Дивіться фільм «Трансформери» (сб, 21:35), «Трансформери: Час вимирання» (нд, 20:55) та «Трансформери: Останній лицар» (сб, 15:45) у ці вихідні на ICTV!

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