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Головна / Найяскравіші автомобілі з франшизи “Трансформери”. Кіно на ICTV / 17.12.2021 14:14
17.12.2021 14:14
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Найяскравіші автомобілі з франшизи “Трансформери”. Кіно на ICTV

Найяскравіші автомобілі з франшизи “Трансформери”. Кіно на ICTV

Цими вихідними на ICTV покажуть три фільми франшизи «Трансформери». Читайте матеріал про автомобілі з культової серії.

Оптімус Прайм – Peterbilt 379

Найголовніший із гвардії протагоністів – це Оптімус Прайм. Він – справжній велетень, який перетворювався на вантажівку Peterbilt 379. Однак незважаючи на свій грізний зовнішній вигляд, Оптімус Прайм добряк, головною метою якого є захист всього живого на Землі. Крім цього, він надзвичайно благородний і співчутливий, а своєю місією вони бачить знищення десептиконів, що загрожують людству.

Оптімус Прайм

Машина, на яку перетворювався Оптімус Прайм

Бамблбі – VW Juke

Мабуть найвідомішим і найулюбленішим телеглядачами автомоботом із серії є жовтий трансформер Бамблбі. Хоч цей герой і не найголовніший у франшизі, саме він запам’ятався публіці, зокрема, через його пошкоджений звуковий процесор. Що вже казати, глядачі так полюбили Бамблбі, що у 2018 році про нього випустили окремий фільм, який розповідає історію до основних подій франшизи.

Бамблбі

Бамблбі у вигляді автомобіля

Айронхайд – GMC Topkick C4500

Охоронець головного автобота Оптімуса Прайма, Айронхайд – найстаріший і найдосвідченіший, але при цьому найзапальніший з них усіх. У вигляді автомобіля він – Nissan Vanette. Айронхайд безперервно рветься у бій і часто не думає про наслідки своїх дій.

Айронхайд

Машина, на яку перетворювався Айронхайд

Хаунд – Oshkosh FMTV 6×6

Ще один боєць із команди «добра» – Хаунд. Це автобот першого покоління, який з’являється у четвертому фільмі франшизи. В образі автомобіля це масивна вантажівка Oshkosh FMTV 6×6 2010 року випуску.

Хаунд

Хаунд

Машина, на яку перетворювався Хаунд

Інші автомобілі, на які перетворювалися автоботи

Серед неосновних персонажів, які все ж таки запам’яталися глядачам, також був компактний трансформер Джаз. Він з’явився лише у першій частині франшизи, де перетворювався на стильний автомобіль Pontiac Solstice GXP.

Трансформер Джаз та авто, на яке він перетворювався

Також публіці міг запам’ятатися автобот Рэтчет, що ставав машиною Hummer H2, переробленою під медичний фургон.

Машина, на яку перетворювався Ретчет

Дріфт – соратник Оптімуса Прайма, який з’явився у франшизі в четвертій частині. Його автомобіль – це стильний та елегантний Bugatti Veyron 16.4.

Дріфт та його автомобіль

Мегатрон – танк

Ватажок лиходіїв франшизи – непереможний Мегатрон. У вигляді трансформера він справжній велетень, а перетворюючись на автомобіль, він стає китайським танком. Ну звичайно, який же ще автомобіль може бути настільки страшним і сильним?

Мегатрон

Танк, на який перетворюється Мегатрон

Баррікейд – Ford Mustang Saleen S281

Один з антагоністів франшизи на ім’я Баррікейд перетворювався на поліцейський автомобіль Ford Mustang Saleen S281. Це перший десептикон, якого глядачі побачили у франшизі. Варто відзначити, що потенціал і потужність цього авто набагато вище, ніж у того ж Бамблбі, але, як відомо, добро завжди перемагає.

Баррікейд

Ford Mustang Saleen S281, на який перетворювався Баррікейд

Боункрашер – Buffalo H

Один із суперників команди Оптімуса Прайма це Боункрашер, що з англійської «костолом». У вигляді автомобіля цей герой представлений американською військовою вантажівкою Buffalo H.

Іграшкова модель Боункрашера

Військова вантажівка Buffalo H

Дивіться фільм «Трансформери» (сб, 21:35), «Трансформери: Час вимирання» (нд, 20:55) та «Трансформери: Останній лицар» (сб, 15:45) у ці вихідні на ICTV!

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Теги: Анонс кіно, Кінопоказ тижня, трансформери
17.12.2021 14:14



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