Самые яркие автомобили из франшизы «Трансформеры». Кино на ICTV

В эти выходные на ICTV покажут три фильма франшизы «Трансформеры». Читайте материал об автомобилях из культовой серии.

Оптимус Прайм — Peterbilt 379

Самый главный из гвардии протагонистов — это Оптимус Прайм. Он — настоящий великан, который превращался в грузовик Peterbilt 379. Однако несмотря на свой грозный внешний вид, Оптимус Прайм добряк, главной целью которого является защита всего живого на Земле. Кроме этого он чрезвычайно благороден и сострадателен, а своей миссией они видит уничтожение десептиконов, угрожающих человечеству.

Бамблби — VW Juke

Пожалуй самым известным и любимым телезрителями автомоботом из серии является желтый трансформер Бамблби. Хоть этот герой и не самый главный во франшизе, именно он запомнился публике в частности из-за его поврежденного звукового процессора. Что уже говорить, зрители так полюбили Бамблби, что в 2018 году про него выпустили отдельный фильм, рассказывающий его историю до основных событий франшизы.

Айронхайд — GMC Topkick C4500

Телохранитель главного автобота Оптимуса Прайма, Айронхайд — самый старый и самый опытный, но при этом самый вспыльчивый из них всех. В виде автомобиля он — Nissan Vanette. Айронхайд беспрерывно рвется в бой и часто не думает о последствиях своих действий.

Хаунд — Oshkosh FMTV 6×6

Еще один боец из команды «добра» — Хаунд. Это автобот первого поколения, который появляется в четвертом фильме франшизы. В образе автомобиля это массивний грузовик Oshkosh FMTV 6×6 2010 года выпуска.

Другие автомобили, в которые превращались автоботы

Среди неосновных персонажей, которые все же запомнились зрителям, также был компактный трансформер Джаз. Он появился только в первой части франшизы, где превращался в стильный автомобиль Pontiac Solstice GXP.

Также публике мог запомниться автобот Рэтчет, становившийся в обличии машины Hummer H2, переделанным под медицинский фургон.

Дрифт — соратник Оптимуса Прайма, который появился во франшизе в четвертой части. Его автомобиль — это стильный и элегантный Bugatti Veyron 16.4.

Мегатрон — танк

Предводитель злодеев франшизы — непобедимый Мегатрон. В облике трансформера он настоящий великан, а превращаясь в автомобиль, он обретает облик китайского танка. Ну естественно, какой же еще автомобиль может быть настолько пугающим и мощным?

Баррикейд — Ford Mustang Saleen S281

Один из антагонистов франшизы по имени Баррикейд превращался в полицейский автомобиль Ford Mustang Saleen S281. Это первый десептикон, которого зрители увидели во франшизе. Стоит отметить, что потенциал и мощность этого авто гораздо выше, чем у того же Бамблби, но как известно, добро всегда побеждает.

Боункрашер — Buffalo H

Один из соперников команды Оптимуса Прайма это Боункрашер, что с английского «костолом». В виде автомобиля этот герой представлен американским военным грузовиком Buffalo H.

Смотрите фильм «Трансформеры» (сб, 21:35), «Трансформеры: Время вымирания» (вс, 20:55) и «Трансформеры: Последний рыцарь» (сб, 15:45) в эти выходные на ICTV!

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