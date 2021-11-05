Найнебезпечніші трюки Тома Круза на зйомках «Місія нездійсненна»

Цієї суботи на телеканалі ICTV пройде показ четвертої та п’ятої частин «Місія нездійсненна». На зйомках цієї легендарної франшизи Том Круз виконував багато різних трюків. Ми пропонуємо дізнатися більше про найнебезпечніші та найцікавіші з них!

Вдаритися об небо

Під час зйомок «Місія нездійсненна-4: Протокол Фантом» (показ у суботу о 19:10) Том Круз виконав, мабуть, один із найефектніших трюків у своїй кар’єрі. Йдеться про момент у фільмі, коли герой Круза кружляє на тросах навколо найвищого хмарочоса у світі «Бурдж-Халіфа» у Дубаї. Актор мав виконувати різні піруети у повітрі, будучи прикріпленим на тросах до даху будівлі. Для виконання цього завдання Круз тренувався багато місяців, але все-таки через сильні пориви вітру на такій висоті зіткнувся з низкою складнощів. Так, актор кілька разів врізався у вежу, а ще йому довелося відпрацьовувати свою роль на такій висоті по багато змін поспіль, поки команда змогла досягти ідеальної картинки.

Не дихай

Під час зйомок «Місія нездійсненна-5: Плем’я ізгоїв» (показ у суботу о 21:50) Том Круз, якому на той момент було вже 52 роки, навчився затримувати подих на цілих 6 хвилин! Для того, щоб підготуватися до цієї сцени, актор тренувався під час зйомок інших сцен прямо на майданчику. У справі йому допомагав досвідчений водолаз. Після зйомок Круз розповів, що завжди хотів здобути подібний досвід. До цього в нього було вже багато подібних зйомок, але у п’ятій «місії» всю сцену команда знімала зовсім без монтажу.

У погоні!

У п’ятому фільмі серії герой Тома Круза на крутому мотоциклі BMW переслідує байкерів. Переслідування відбувається на вулицях Марокко, а потім переміщається на пустельну трасу. Саме там актору довелося виконувати безліч складних байкерських прийомів на високій швидкості. У цей час героя Круза супроводжує його напарник, який сильно нервує і панікує. Актор, який зіграв його, розповідав, що хоча справді трохи переживав під час зйомок цієї сцени, насправді був певен, що все пройде добре, адже Круз – досвічений водій.

Небезпечні перельоти

Під час зйомок п’ятого фільму Том Круз вирішив по-справжньому перевершити себе та решту своїх колег по цеху. У легендарній сцені з літаком актор чіпляється за його люк і буквально повисає на ньому під час польоту. Цей трюк складний за багатьма параметрами. По-перше, звичайно ж, можна просто зірватися, хоч і було передбачено страхувальний трос. По-друге, звук зльоту літака дуже гучний, так що Круз використовував беруші та ще спеціальні лінзи для очей, щоб уникнути потрапляння в них дрібного каміння. По-третє, вихлоп двигунів під час зльоту дуже токсичний, а його частина точно потрапила в організм актора.

Найнебезпечніший трюк у житті Тома Круза

Цей трюк актор виконав під час зйомок майбутнього фільму франшизи «Місія нездійсненна-7», який вийде 2022 року. Будучи відомим адреналіноманом, Круз не побоявся на 60-му році життя зістрибнути на мотоциклі вниз зі скелі. Знімали цей момент у Норвегії, на популярній серед бейсджамперів скелі. Там кіношники спорудили трамплін, з якого і мав з’їжджати на мотоциклі Круз. Незважаючи на всю складність цього трюку, режисер попросив актора повторити його чотири рази, поки його не влаштував результат.

Не пропустіть показ фільмів «Місія нездійсненна-4: Протокол Фантом» у суботу о 19:10 та «Місія нездійсненна-5: Плем’я ізгоїв» у суботу о 21:50!

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