Самые опасные трюки Тома Круза на съемках «Миссия невыполнима»

В эту субботу на телеканале ICTV пройдет показ четвертой и пятой частей «Миссия невыполнима». На съемках этой легендарной франшизы Том Круз выполнял множество различных трюков. Мы предлагаем узнать больше о самых опасных и интересных из них!

Удариться об небо

Во время съемок «Миссия невыполнима-4: Протокол Фантом» (показ в субботу в 19:10) Том Круз выполнил, пожалуй, один из самых эффектных трюков в своей карьере. Речь идет о моменте в фильме, когда герой Круза кружит на тросах вокруг самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае. Актер должен был выполнять различные пируэты в воздухе, будучи прикрепленным на тросах к крыше здания. Для исполнения этой задачи Круз тренировался много месяцев, но все же из-за сильных порывов ветра на такой высоте столкнулся с рядом сложностей. Так, актер несколько раз врезался в здание, а еще ему пришлось отрабатывать свою роль на такой высоте по много смен подряд, пока команда смогла добиться идеальной картинки.

Не дыши

Во время съемок «Миссия невыполнима-5: Племя изгоев» (показ в субботу в 21:50) Том Круз, которому на тот момент было уже 52 года, научился задерживать дыхание на целых 6 минут! Для того, чтобы подготовиться к этой сцене, актер тренировался во время съемок других сцен прямо на съемочной площадке. В деле ему помогал опытный водолаз. После съемок Круз рассказал, что всегда хотел получить подобный опыт. До этого у него было уже довольно много подобных съемок, но в случае пятой «миссии» всю сцену команда снимала без монтажа и склеек.

В погоню!

В пятом фильме серии герой Тома Круза на крутом мотоцикле BMW преследует байкеров. Погоня происходит на улицах Марокко, а затем перемещается на пустынную трассу. Именно там актеру пришлось выполнять множество сложных байкерских приемов на высоких скоростях. В это же время героя Круза сопровождает его напарник, который сильно нервничает и паникует. Актер, сыгравший его, рассказывал, что хотя действительно немного переживал во время съемок этой сцены, на самом деле, был уверен, что все пройдет хорошо.

Опасные перелеты

Во время съемок пятого фильма Том Круз решил по-настоящему превзойти себя и всех остальных своих коллег по цеху. В легендарной сцене с самолетом, актер цепляется за его люк и буквально повисает на нем во время полета. Этот трюк сложен по многим параметрам. Во-первых, конечно же, можно попросту сорваться, хотя и был предусмотрен страховочный трос. Во-вторых, звук взлета самолета очень громкий, так что Круз использовал беруши и еще специальные линзы для глаз, чтобы избежать попадания в них мелких камней. В-третьих, выхлоп двигателей во время взлета очень токсичен, а значит часть из них точно попали в организм актера.

Самый опасный трюк в жизни Тома Круза

Этот трюк актер выполнил во время съемок предстоящего фильма франшизы «Миссия невыполнима-7», который выйдет в 2022 году. Будучи отпетым адреналиноманом, Круз не побоялся на 60-м году жизни спрыгнуть на мотоцикле вниз со скалы. Снят этот момент был в Норвегии, на популярной среди бейсджамперов скале. Там киноделы соорудили трамплин, с которого и должен был съезжать на мотоцикле Круз. Несмотря на всю сложность этого трюка, режиссер попросил актера повторить его целых четыре раза, пока его не устроил результат.

Не пропустите показ фильмов «Миссия невыполнима-4: Протокол Фантом» в субботу в 19:10 и «Миссия невыполнима-5: Племя изгоев» в субботу в 21:50!

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