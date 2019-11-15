На ICTV відбудеться прем’єра сатиричної комедії «Смерть Сталіна»

У середу, 20 листопада, о 22:40 на ICTV відбудеться прем’єра нашумілого фільму «Смерть Сталіна» від майстра політичної сатири Армандо Іануччі. Глядачі отримають півтори години жорсткого гумору про події, над якими не звикли сміятися.

Сміх крізь сльози

Надворі 1950-ті. Жителі Радянського Союзу бояться, аби не потрапити в «розстрільні списки» НКВС і цей невпинний страх породжений величчю та могутністю Йосипа Сталіна. Та на початку березня 1953 року в історії СРСР відбувається знакова подія – помирає вождь радянського народу.

За сюжетом, одного холодного березневого дня, Сталін падає в своєму кабінеті, паралізований серцевим наступом. Тим часом, його найближчі соратники навіть не збираються кликати лікаря на допомогу і пояснюють це тим, що всі хороші спеціалісти репресовані. Натомість вони починають плести інтриги та боротися за владу, доки великий вождь доживає останні години у власній сечі.

Із самого початку у глядача є можливість зрозуміти і приготуватися до того, що увесь фільм – це гучний сміх крізь гіркі сльози, адже радянський тоталітаризм був настільки абсурдним, що без гегів і чорного гумору тут не обійтись. Та з іншої сторони, фільм змушує задуматись, скільки горя та сліз приніс в життя простих людей цей абсурд.

Якісна політична сатира

Режисер фільму – шотландець Армандо Іаннуччі вже не вперше висміює політиків. Раніше він зняв жорсткий британський скетчком «Гуща подій» і заснований на ньому фільм «Петля», а також популярний комедійний серіал «Віце-президент», який висміює політику США.

У фільмі «Смерть Сталіна» режисер висміює боротьбу сталінського оточення за владу. Головних дійових осіб у стрічці зіграли зірки світової величини: жорсткого і безжального Берію – Саймон Рассел Білл, головного гумориста серед радянської номенклатури Хрущова – Стів Бушемі, розгубленого Маленкова – Джефрі Тембор, безпринципного Молотова – Майкл Пейлін.

Усі ці політичні фігури різні і по-своєму колоритні, але водночас їх назавжди об’єднує одне: страх перед Сталіним та нестримна жага до влади.

Не пропустіть на ICTV прем’єру фільму «Смерть Сталіна», у середу, о 20:20.

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