На ICTV состоится премьера сатирической комедии «Смерть Сталина»

В среду, 20 ноября, в 22:40 на ICTV состоится премьера нашумевшего фильма «Смерть Сталина» от мастера политической сатиры Армандо Иануччи. Зрители получат полтора часа жесткого юмора о событиях, над которыми не привыкли смеяться.

Смех сквозь слезы

На дворе 1950-е. Жители Советского Союза боятся, чтобы не попасть в «расстрельные списки» НКВД и этот непрерывный страх порожден величием и могуществом Иосифа Сталина. Но в начале марта 1953 года в истории СССР происходит знаковое событие – умирает вождь советского народа.

По сюжету, одного холодного мартовского дня, Сталин падает в своем кабинете, парализованный сердечным приступом. Тем временем, его ближайшие соратники даже не собираются звать врача на помощь и объясняют это тем, что все хорошие специалисты репрессированы. Вместо этого они начинают плести интриги и бороться за власть, пока великий вождь доживает последние часы в собственной моче.

С самого начала у зрителя есть возможность понять и приготовиться к тому, что весь фильм – это громкий смех сквозь горькие слезы, ведь советский тоталитаризм был настолько абсурдным, что без гэгов и черного юмора здесь не обойтись. И с другой стороны, фильм заставляет задуматься, сколько горя и слез принес в жизнь простых людей этот абсурд.

Качественная политическая сатира

Режиссер фильма – шотландец Армандо Ианнуччи уже не впервые высмеивает политиков. Ранее он снял жесткий британский скетчком «Гуща событий» и основанный на нем фильм “Петля”, а также популярный комедийный сериал «Вице-президент», который высмеивает политику США.

В фильме «Смерть Сталина» режиссер высмеивает борьбу сталинского окружения за власть. Главных действующих лиц в фильме сыграли звезды мировой величины: жесткого и безжалостного Берию – Саймон Рассел Билл, главного юмориста среди советской номенклатуры Хрущева – Стив Бушеми, растерянного Маленкова – Джефри Тэмбор, беспринципного Молотова – Майкл Пэйлин.

Все эти политические фигуры разные и по-своему колоритные, но в то же время их навсегда объединяет одно: страх перед Сталиным и безудержная жажда власти.

Не пропустите на ICTV премьеру фильма «Смерть Сталина», в среду, в 20:20.

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