Мутанти, лиходії та боги: Топ-5 найяскравіших супергеройських команд

Цієї неділі о 20:40 та 23:10 на телеканалі ICTV відбудеться показ фільмів «Загін самогубців» (2016) та «Фантастична четвірка» (2015). Напередодні кінопоказу ми вирішили згадати найяскравіші команди супергероїв із кіно за коміксами.

Месники

Напевно, найвідоміша супергеройська команда – це об’єднання всіх найважливіших персонажів кіновсесвіту Marvel. Залізна Людина, Тор та його невгамовний брат Локі, Капітан Америка, Людина Павук, Чорна Вдова, Халк та ще півдюжини героїв, кожен з яких відрізняється своїм неповторним характером та особливим почуттям гумору. Саме завдяки гегам серед постійного та глобального порятунку людства, глядачам так сподобався цей геройський ансамбль.

Вартові Галактики

2014 року світ побачив фільм «Вартові Галактики». Це історія про чотирьох супергероїв, один з яких землянин, вихований космічними піратами, друга – сирота з інопланетного світу, третій – дерево, що ожило, а четвертий – енот, що говорить. Воїстину незвичайна команда. Мемність цієї історії не передати словами – коли кожен герой сам по собі каламбур, виходить справді кумедний сюжет. «Вартові Галактики» здебільшого позбавлені патетики Месників, тож більше сподобаються тим, хто хоч і любить фантастику, але радше комедійну. В подальшому Стражі все ж таки об’єдналися з Месниками і це привнесло у франшизу набагато більше легкості та харизми.

Люди Ікс

Ще одна франшиза за мотивами коміксів Marvel отримала свою першу екранізацію ще на початку нульових. Трилогія про боротьбу Росомахи, Циклопа, Шторм і Фенікс, під проводом професора Ксав’єра, зі злом здобула небувалий успіх. Ось тому через роки історія отримала продовження. 2011 року франшизу перезапустили, випустивши фільм «Люди Ікс: Перший клас», де були заявлені нові персонажі, а також показана історія героїв попередніх частин, у вигляді приквела. Герої оригінальних фільмів також з’явилися надалі, коли дія поверталася до наших днів. Незважаючи на успіх перезапуску, культовими для глядачів назавжди залишаться саме персонажі перших трьох фільмів.

Загін самогубців

Цю команду звичайно складно назвати супергероями, – швидше вже суперантигероями! На відміну від інших персонажів у цій добірці, Загін самогубців має на меті не допомогу чи порятунок людства, а власні, найчастіше далеко не добрі цілі. Незважаючи на це (або навіть завдяки цьому), команда Джокера, яка складається з Дедшота, Ріка Флега, Капітана Бумаранга, Вбивці Крюка, Ель Діябло, Катани та Харлі Квін – не менш харизматичний колектив. Остання зі списку у виконанні Марго Роббі отримала великий відгук аудиторії і багато в чому стала рольовою моделлю.

Фантастична четвірка

Цей колоритний квартет із коміксу та фільму Marvel точно знайомий більшості глядачів. Фільм «Фантастична четвірка» 2015 року – це ремейк однойменної картини 2005 року. Головна відмінність – сюжет переноситься на десятиліття вперед, а в іншому все дуже зрозуміло. Четверо друзів вирішують випробувати новаторський винахід, внаслідок чого потрапляють до іншого виміру, а повертаються звідти з новими здібностями. Один із них тепер має майже нескінченну «еластичність», друга стає невидимою, третій керує полум’ям, а четвертий перетворився на людину-скелю. Після перетворення героям тільки залишається, що стати супергероями!

Не пропустіть фільми «Загін самогубців» та «Фантастична четвірка» у неділю о 20:40 та 23:10 на телеканалі ICTV!

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