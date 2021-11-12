Мутанты, злодеи и боги: Топ-5 самых ярких супергеройских команд

В это воскресенье в 20:40 и 23:10 на телеканале ICTV состоится показ фильмов «Отряд самоубийц» (2016) и «Фантастическая четверка» (2015). В преддверии кинопоказа мы решили вспомнить самые яркие команды супергероев из кино по комиксам.

Мстители

Наверное, самая известная супергеройская команда — это объединение всех важнейших персонажей киновселенной Marvel. Железный Человек, Тор и его неугомонный брат Локи, Капитан Америка, Человек Паук, Черная Вдова, Халк и еще полдюжины героев, каждый из которых отличается своим неповторимым характером и особым видом юмора. Именно благодаря гэгам посреди постоянного и глобального спасения человечества, зрителям так полюбился этот геройский ансамбль.

Стражи Галактики

В 2014 году мир увидел фильм «Стражи Галактики». Это история о четверых супергероях, один из которых землянин, воспитанный космическими пиратами, вторая — сирота из инопланетного мира, третий — ожившее дерево, а четвертый — говорящий енот. Вот уже поистине необычная команда. Мемность этой истории не передать словами — когда каждый герой сам по себе каламбур, получается действительно забавный сюжет. «Стражи Галактики» по большей части лишены патетики Мстителей, так что больше понравятся тем, кто хоть и любит фантастику, но скорее комедийную. В дальнейшем Стражи все же объединились с Мстителями и это привнесло во франшизу гораздо больше легкости и харизмы.

Люди Икс

Еще одна франшиза по мотивам комиксов Marvel получила свою первую экранизацию еще в начале «нулевых». Трилогия о сражениях Росомахи, Циклопа, Шторм и Феникс, под предводительством профессора Ксавьера, со злом обрела небывалый успех. Именно поэтому спустя годы история получила продолжение. В 2011 франшизу перезапустили, выпустив фильм «Люди Икс: Первый класс», где были заявлены новые персонажи, а также показана история героев предыдущих частей, в виде приквела. Герои же оригинальных фильмов также появились в дальнейших частях, когда действие возвращалось к нашим дням. Несмотря на успех перезапуска, культовыми для зрителей навсегда останутся именно персонажи первых трех фильмов.

Отряд самоубийц

Эту команду конечно сложно назвать супергероями, — скорее уж суперантигероями! В отличие от остальных персонажей в этой подборке, у Отряда самоубийц целью является не помощь или спасение человечества, а собственные, чаще всего далеко не добрые цели. Несмотря на это (или даже благодаря этому), команда Джокера состоящая из Дэдшота, Рика Флэга, Капитана Бумаранга, Убийцы Крюка, Эль Диябло, Катаны и Харли Квин — не менее харизматичный коллектив. Последняя из списка, в исполнении Марго Робби получила большой отклик аудитории и во многом стала ролевой моделью.

Фантастическая четверка

Этот колоритный квартет из комикса и фильма Marvel точно знаком большинству зрителей. Фильм «Фантастическая четверка» 2015 года — это ремейк одноименной картины 2005. Главное отличие — сюжет переносится на десятилетие вперед, а в остальном все очень понятно. Четверо друзей решают испытать новое изобретение, в результате чего попадают в другое измерение, а возвращаются оттуда с новыми способностями. Один из них теперь имеет почти бесконечную «эластичность», другая — становится невидимой, третий управляет пламенем, а четвертый стал человеком-скалой. После превращения героям только и остается, что стать супергероями!

Не пропустите фильмы «Отряд самоубийц» и «Фантастическая четверка» в воскресенье в 20:40 и 23:10 на телеканале ICTV!

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