Моторошно смачно: страви з фільмів, які варто повторити на Хелловін

Цієї неділі, 31 жовтня, весь світ відзначатиме одне з найяскравіших і найнезвичайніших свят – Хелловін. Хоча в нашій культурі цей захід ще не зайняв особливого місця, ми все ж таки з цікавістю спостерігаємо, як його святкують на Заході. А якщо у вас з’явилося бажання відзначити День усіх святих, пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою тематичних страв із різних фільмів!

Весільний торт з мультфільму “Труп нареченої”

Тім Бертон – геній свого жанру. Саме він подарував світу такі дивні хорор-комедійні фільми та мультфільми, як «Едвард руки-ножиці», «Біттлджус», «Труп нареченої» та багато інших. В останньому, до речі, що цього року набрав нової популярності у мережі, з’являється дуже колоритна страва – весільний торт. Але оскільки в мультфільмі йдеться про одруження мерців – торт має характерне «смертельно прекрасне» оздоблення. Виявляється, крихітні черепи і кістки чудово гармонують за кольором із урочистим білим кремом тортика. На додачу до тематичного образу – ви точно вразите гостей.

Пиріжки з фільму «Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт»

Ще один не менш яскравий фільм того ж Тім Бертона оповідає історію про перукаря, дружину якого вбили, а дитину вкрали. Через це він став на шлях помсти та почав убивати чиновників, які були причетні до його втрати. У справі йому допомагала шалена і закохана в нього пекарка Місіс Ловетт. Вона використовувала трупи вбитих Тоддом чоловіків як начинку для своїх пиріжків. До речі, якщо ви наважитеся повторити її кулінарні подвиги вдома, рекомендуємо, по-перше вибрати більш легальну начинку, а по-друге, спробувати задекорувати свої хлібобулочні за допомогою іграшкових комах – на кухні місіс Ловетт було багато таких мешканців.

Їжа Уензді з «Сімейки Аддамс»

У знаменитій сцені популярного американського серіалу про похмуре сімейство Аддамсів Мортіша пропонує Уензді під час обіду пограти з їжею. Дівчинка відразу намагається тицьнути вилкою в щось, що повзає в її тарілці. Вміст страви в цілому нагадує яловичий фарш, так що ми пропонуємо переосмислити це в щось їстівне – наприклад, болоньєзе. Загалом це непогана ідея для вечірки – запросити друзів на тематичну вечерю у стилі «Сімейки Аддамс». Одна страва для нього вже готова!

Полуничний пиріг з «Той, що худне»

Чи знаєте ви, що деякі свої твори король жахів Стівен Кінг випускав під псевдонімом Річард Бахман? Один з таких – роман «Той, що худне», на який 1996 року зняли фільм. У ньому розповідається історія про дуже товстого адвоката Біллі Халека, на якого насилає прокляття циганський чаклун. Через це герой починає незворотно і дуже швидко худнути. Позбутися прокляття Біллі зможе тільки якщо згодує особливий полуничний пиріг своїй дружині. Якщо ви давно хотіли здивувати (або навіть трохи шокувати) свою другу половинку, тоді вечір 31 жовтня, полуничний пиріг та фільм «Худне» – ваш ідеальний план.

Печиво з кошмарними прогнозами з «Воно»

Ще в одному фільмі-адаптації роману Стівена Кінга є невелика сцена, де герої в китайському ресторані читають передбачення із печива. Хоча великого значення ця сцена не має, ми пропонуємо переосмислити ідею таких частувань на вашому святі. Зазвичай у них написані якісь приємні побажання, але так як у нас Хелловін – на гостей чекатимуть зловісні фразочки. Можна підготуватися і заздалегідь дізнатися про страхи своїх друзів, а потім сховати такі страшно-жартівливі пророцтва в печиво.

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