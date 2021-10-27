Жутко вкусно: блюда из фильмов, которые стоит повторить на Хэллоуин

В это воскресенье, 31 октября, весь мир будет отмечать один из самых ярких и необычных праздников – Хэллоуин. Хотя в нашей культуре это мероприятие еще не заняло особое место, мы все таки с интересом наблюдаем, как его празднуют на Западе. А если у вас появилось желание отметить День всех святых, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой тематических блюд из разных фильмов!

Свадебный торт из мультфильма «Труп невесты»

Тим Бертон – гений своего жанра. Именно он подарил миру такие странные хоррор-комедийные фильмы и мультфильмы, как «Эдвард руки-ножницы», «Биттлджус», «Труп невесты» и многие другие. В последнем, кстати, набравшем новую популярность в сети в этом году, появляется очень колоритное блюдо – свадебный торт. Но поскольку речь в мультфильме идет о свадьбе мертвецов – торт имеет характерные «смертельно прекрасные» украшения. Кажется, эти крохотные черепушки и кости отлично гармонируют по цвету с торжественным белым кремом тортика. В добавок к тематическому образу — вы точно произведете фурор на гостей.

Пирожки из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Еще один не менее яркий фильм все того же Тим Бертона повествует историю о парикмахере, жену которого убили, а ребенка украли. Из-за этого он стал на путь мести и начал убивать чиновников, которые были причастны к его утрате. В деле ему помогала безумная и влюбленная в него пекарша Миссис Ловетт. Она использовала трупы убитых Тоддом мужчин в качестве начинки для своих пирожков. К слову, если вы решитесь повторить ее кулинарные подвиги дома рекомендуем, во-первых выбрать более легальную начинку, а во-вторых, попробовать задекорировать свои хлебобулочные при помощи игрушечных насекомых — на кухне миссис Ловетт было много таких жильцов.

Еда Уэнзди из «Семейки Аддамс»

В знаменитой сцене популярного американского сериала о мрачном семействе Аддамсов Мортиша предлагает Уэнзди во время обеда поиграть с едой. Девочка сразу пытается ткнуть вилкой в ползающее нечто в ее тарелке. Содержимое блюда в целом напоминает говяжий фарш, так что мы предлагаем переосмыслить это в что-нибудь съестное — например, болоньезе. В целом это неплохая идея для вечеринки — пригласить друзей на тематический ужин в стиле «Семейки Аддамс». Одно блюдо для него уже готово!

Клубничный пирог из «Худеющего»

Знаете ли вы, что некоторые свои произведения король ужасов Стивен Кинг выпускал под псевдонимом Ричард Бахман? Одно из таких творений — роман «Худеющий», на который в 1996 году сняли фильм. В нем рассказывается история об очень толстом адвокате Билли Халеке, на которого насылает проклятье цыганский колдун. Из-за этого герой начинает необратимо и очень быстро худеть. Избавиться от проклятья Билли сможет только если скормит особый клубничный пирог своей жене. Если вы давно хотели удивить (или даже немного шокировать) свою вторую половинку, тогда вечер 31 октября, клубничный пирог и фильм «Худеющий» — ваш идеальный план.

Печенье с кошмарными предсказаниями из «Оно»

В еще одном фильме-адаптации романа Стивена Кинга есть небольшая сцена, где герои в китайском ресторане читают предсказания из печений. Хоть большого значения у этой сцены нет, мы предлагаем переосмыслить идею таких угощений на вашем празднике. Обычно в них написаны какие-то приятные пожелания, но так как у нас Хэллоуин — гостей будут ждать зловещие фразочки. Можно подготовиться и заранее узнать о страхах своих друзей, а затем спрятать шуточно-устрашающие предсказания в печенье.

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