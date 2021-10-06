Мощные мускулы и крепкие орешки: ТОП-5 легендарных боевиков «восьмидесятых»

В эту среду в 23:30 на телеканале ICTV пройдет показ американского боевика «Без компромиссов» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Мы предлагаем читателям вспомнить больше знаковых экшен-фильмов «восьмидесятых».

Крепкий орешек (1988)

Есть ощущение, что франшиза, подарившая Брюсу Уиллису такое узнаваемое прозвище, вообще не заканчивается. Благодаря успеху самой первой картины серии, выпущенной еще в 1988 году, зрители смогли лицезреть целых четыре фильма серии, крайний из которых увидел свет в 2013 году. Первый «Крепкий орешек» стал знаковым фильмом для кинематографа того времени, и в особенности — для такого жанра, как боевик. Именно с него началась эра более-менее осмысленных экшенов, где герой для борьба с врагом использует смекалку, а не только грубую силу, и где враги — коварны, а не просто стреляют наобум.

Доспехи Бога (1986)

«Восьмидесятые» — время, когда прославился один из самых известных азиатских актеров Джеки Чан. Он настолько легендарен, что своей игрой создал особый поджанр боевиков, который так и называется «фильмы Джеки Чана». Одной из первых знаковых картин, подаривших ему славу стало кино «Доспехи Бога». В нем он сыграл роль авантюрного искателя приключений, который ворует ценные артефакты и перепродает их на аукционах. Одной из таких реликвий становится меч, по легенде являющийся частью древних Доспехов Бога.

Хищник (1987)

Один из самых известных фильмов «восьмидесятых». В картине с Арнольдом Шварценеггером в главной роли идеально продемонстрировано две стороны охоты. С одной — жертва, инстинкты которой подсказывают, что за ней неустанно ведется слежка. С другой — охотник, который задействует всю свою природу, чтобы учуять добычу и вычислить верный момент для нападения. Фильм «Хищник» стал одним из самых запоминающихся картин того времени, который до сих пор часто упоминается в массовой культуре.

Смертельное оружие (1989)

Еще один культовый фильм, который впервые объединил в себе два кажущимися теперь неотъемлемыми друг от друга жанра — комедия и экшен. Картина с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером стала первым фильмов нового жанра, вслед за которым появились уже такие любимые нами «Час пик», «Танго и Кэш», «Плохие парни» и тд. В фильме рассказана история о двих полицейских, очень сильно отличающихся друга от друга, но при этом вынужденных сотрудничать ради одной цели.

Без компромиссов (1986)

Еще один фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, ставший эталонной картиной для описания стиля боевиков «восьмидесятых». По его сюжету бывший сотрудник ФБР, которого уволили из-за слишком сурового отношения к подозреваемым, живет в небольшом городке тихой жизнью. Однажды к нему обращается старый приятель с просьбой отомстить главарю банды гангстеров, которые убили его сына. Так герой становится на опасный путь отмщения, не подозревая о том, что ждет его в финале.

Не пропустите показ фильма «Без компромиссов» в эту среду в 23:30 на телеканале ICTV!

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