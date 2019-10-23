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Головна / «Місія нездійсненна»: 5 найбільш вражаючих трюків Тома Круза без дублера / 23.10.2019 10:59
23.10.2019 10:59
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«Місія нездійсненна»: 5 найбільш вражаючих трюків Тома Круза без дублера

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Цього тижня ICTV покаже всі частини культової серії бойовиків «Місія нездійсненна» про агента Ітана Ханта. Виконавець головної ролі – Том Круз часто відмовляється від допомоги дублерів, тому сьогодні ми вирішили пригадати 5 найбільш вражаючих трюків, які актор виконав самостійно.

via GIPHY

Чудеса скелелазіння

Друга частина починається з вражаючого епізоду, в якому герой Тома Круза висить на скелі. Безумовно актору допомагали надійно закріплені троси, які потім видалили з кадру за допомогою комп’ютерної графіки. Проте варто відмітити, що Круз був проти дублера в цій сцені, вирішивши ретельно готуватись під керівництвом досвідчених інструкторів. Багато професіоналів відмітили відмінну фізичну форму актора.

За 6 міліметрів від втрати зору

На зйомках фільму «Місія нездійсненна 2» на Ітана Ханта нападає його противник з ножем і в кінці епізоду лезо зупиняється всього за 6 міліметрів від ока Тома Круза. Актор сам попросив свого напарника замахнутись ножем якомога сильніше, аби в кадрі це виглядало більш реалістично та ефектно.

via GIPHY

Підкорювач хмарочосів

Під час зйомок в Об’єднаних Арабських Еміратах «Місія нездійсненна 4: Протокол Фантом» Круз підкорив найвищий хмарочос у світі «Бурдж-Халіфа» (828 метрів). А на шпилі будівлі написав ім’я дружини – Кеті Холмс.

via GIPHY

За бортом літака

«Місія нездійсненна: Нація ізгоїв» починається сценою, де Круз висів зовні літака Airbus A400M, який піднявся на висоту 1500 метрів. Щоб захистити очі від сильного вітру і мікроскопічних уламків, для актора були розроблені спеціальні контактні лінзи, які покривали все око.

Шестихвилинне перебування під водою без аквалангу

У фільмі «Місія нездійсненна: Нація ізгоїв» головний герой намагається дістати під водою комп’ютерній чіп. Спеціально для цієї сцени Том Круз займався інтенсивним тренуванням, яке призначене для військових і навчився затримувати дихання на 6 хвилин!


Дивіться на ICTV увесь тиждень:

22 жовтня о 16:40 – “Місія нездійсненна”;

23 жовтня о 16:25 – “Місія нездійсненна 2”;

24 жовтня о 16:25 – “Місія нездійсненна 3”;

25 жовтня о 15:40 – “Місія нездійснена 4”;

26 жовтня о 19:10 – “Місія нездійсненна 6” – прем’єра на ICTV; о 22:00 “Місія нездійсненна 5”.

 

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Теги: Місія нездійсненна, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, Том Круз
23.10.2019 10:59
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