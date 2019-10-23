«Миссия невыполнима»: 5 самых впечатляющих трюков Тома Круза без дублера

На этой неделе ICTV покажет все части культовой серии боевиков «Миссия невыполнима» об агенте Итане Ханте. Исполнитель главной роли – Том Круз часто отказывается от помощи дублеров, поэтому сегодня мы решили вспомнить 5 самых впечатляющих трюков, которые актер исполнил самостоятельно.





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Чудеса скалолазания

Вторая часть начинается с впечатляющего эпизода, в котором герой Тома Круза висит на скале. Безусловно актеру помогали надежно закрепленные тросы, которые затем удалили из кадра с помощью компьютерной графики. Однако стоит отметить, что Круз был против дублера в этой сцене, решив тщательно готовиться под руководством опытных инструкторов. Многие профессионалы отметили отличную физическую форму актера.

За 6 миллиметров от потери зрения

На съемках фильма «Миссия невыполнима 2» на Итана Ханта нападает его противник с ножом и в конце эпизода лезвие останавливается всего за 6 миллиметров от глаза Тома Круза. Актер сам попросил своего напарника замахнуться ножом как можно сильнее, чтобы в кадре это выглядело более реалистично и эффектно.



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Покоритель небоскребов

Во время съемок в Объединенных Арабских Эмиратах «Миссия невыполнима 4: Протокол Фантом» Круз покорил самый высокий небоскреб в мире «Бурдж-Халифа» (828 метров). А на шпиле здания написал имя жены – Кэти Холмс.



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За бортом самолета

«Миссия невыполнима: Нация изгоев» начинается сценой, где Круз висел снаружи самолета Airbus A400M, который поднялся на высоту 1500 метров. Чтобы защитить глаза от сильного ветра и микроскопических обломков, для актера были разработаны специальные контактные линзы, которые покрывали глаз полностью.

Шестиминутное пребывание под водой без акваланга

В фильме «Миссия невыполнима: Нация изгоев» главный герой пытается достать под водой компьютерной чип. Специально для этой сцены Том Круз занимался интенсивными тренировками, предназначенные для военных и научился задерживать дыхание на 6 минут!



Смотрите на ICTV всю неделю:

22 октября в 16:40 – “Миссия невыполнима”;

23 октября в 16:25 – “Миссия невыполнима 2”;

24 октября в 16:25 – “Миссия невыполнима 3”;

25 октября в 15:40 – “Миссия невыполнима 4”;

26 октября в 19:10 – “Миссия невыполнима 6” – премьера на ICTV; в 22:00 “Миссия невыполнима 5”.