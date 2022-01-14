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14.01.2022 11:00
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Кінопоказ тижня на ICTV: три фільми з Гаррісоном Фордом

Кінопоказ тижня на ICTV: три фільми з Гаррісоном Фордом

Цими вихідними кінопоказ ICTV готує глядачам три фільми зі знаменитим голлівудським актором Гаррісоном Фордом. Пропонуємо дізнатися більше про майбутній показ у нашому матеріалі.

Втікач (1993)

У суботу о 19:10 на ICTV покажуть фільм 1993 року «Втікач». Гаррісон Форд у ньому виконав головну роль Річарда Кімбла. Детективний трилер розповідає історію про чоловіка, якого засуджують до страти за підозрою у вбивстві своєї дружини. Будучи невинним, він змушений ховатися від слідства та паралельно вести власне розслідування. Чи вдасться йому уникнути страшної долі та довести свою невиновність?

Кадр з фільму «Втікач»

Той, що біжить по лезу (1982)

Один із найкультовіших фільмів Гаррісона Форда «Той, що біжить по лезу» покажуть у суботу о 01:10. За сюжетом у 2019 році суспільство розділене на людей та реплікантів – генномодифікованих та вирощених у лабораторних умовах. Останні хоч і перевершують людей за фізичною силою та можливостями, є в суспільстві «другосортним матеріалом» і виконують важку та непрезентабельну роботу. Не всі репліканти готові миритися з таким станом речей і багато хто з них втікає від системи. Роботою героя Гаррісона Форда є відловлювання цих втікачів, але все не так просто, як здається на перший погляд.

Гаррісон Форд у фільмі «Той, що біжить по лезу»

Той, що біжить по лезу 2049 (2017)

У неділю о 23:00 на ICTV покажуть продовження попередньої картини «Той, що біжить по лезу 2049». Сюжет сиквела розвивається все в тому ж всесвіті, через 30 років після подій оригінального фільму. У центрі сюжету реплікант нової моделі Кей, який полює за втікачами. Його життя антиутопічне, а фарби до нього привносить лише голографічна подружка Джой, яка навіть не має тіла. У новій частині герой Гаррісона Форда з’явиться вже наприкінці сюжету, розкривши несподіваний факт про особистість та походження головного героя фільму у виконанні Райана Гослінга.

Гаррісон Форд і Райан Гослінг у фільмі «Той, що біжить по лезу 2049»

Не пропустіть фільми за участю Харрісона Форда на кінопоказі тижня у вихідні на ICTV!

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Теги: Анонс кіно, Гаррісон Форд, кінопоказ ICTV, Кінопоказ тижня
14.01.2022 11:00



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