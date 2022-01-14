Кінопоказ тижня на ICTV: три фільми з Гаррісоном Фордом

Цими вихідними кінопоказ ICTV готує глядачам три фільми зі знаменитим голлівудським актором Гаррісоном Фордом. Пропонуємо дізнатися більше про майбутній показ у нашому матеріалі.

Втікач (1993)

У суботу о 19:10 на ICTV покажуть фільм 1993 року «Втікач». Гаррісон Форд у ньому виконав головну роль Річарда Кімбла. Детективний трилер розповідає історію про чоловіка, якого засуджують до страти за підозрою у вбивстві своєї дружини. Будучи невинним, він змушений ховатися від слідства та паралельно вести власне розслідування. Чи вдасться йому уникнути страшної долі та довести свою невиновність?

Той, що біжить по лезу (1982)

Один із найкультовіших фільмів Гаррісона Форда «Той, що біжить по лезу» покажуть у суботу о 01:10. За сюжетом у 2019 році суспільство розділене на людей та реплікантів – генномодифікованих та вирощених у лабораторних умовах. Останні хоч і перевершують людей за фізичною силою та можливостями, є в суспільстві «другосортним матеріалом» і виконують важку та непрезентабельну роботу. Не всі репліканти готові миритися з таким станом речей і багато хто з них втікає від системи. Роботою героя Гаррісона Форда є відловлювання цих втікачів, але все не так просто, як здається на перший погляд.

Той, що біжить по лезу 2049 (2017)

У неділю о 23:00 на ICTV покажуть продовження попередньої картини «Той, що біжить по лезу 2049». Сюжет сиквела розвивається все в тому ж всесвіті, через 30 років після подій оригінального фільму. У центрі сюжету реплікант нової моделі Кей, який полює за втікачами. Його життя антиутопічне, а фарби до нього привносить лише голографічна подружка Джой, яка навіть не має тіла. У новій частині герой Гаррісона Форда з’явиться вже наприкінці сюжету, розкривши несподіваний факт про особистість та походження головного героя фільму у виконанні Райана Гослінга.

Не пропустіть фільми за участю Харрісона Форда на кінопоказі тижня у вихідні на ICTV!

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