Кинопоказ недели на ICTV: три фильма с Харрисоном Фордом

В эти выходные кинопоказ ICTV готовит зрителям три фильма со знаменитым голливудским актером Харрисоном Фордом. Предлагаем узнать больше о предстоящем показе в нашем материале.

Беглец (1993)

В субботу в 19:10 на ICTV покажут фильм 1993 года «Беглец». Харрисон Форд в нем исполнил главную роль Ричарда Кимбла. Детективный триллер повествует историю о мужчине, которого приговаривают к смертной казни по подозрению в убийстве собственной жены. Будучи невиновным, он вынужден скрываться от следствия и параллельно вести собственное расследование. Удастся ли ему избежать страшной участи и доказать свою невиновность?

Бегущий по лезвию (1982)

Один из самых культовых фильмов Харрисона Форда «Бегущий по лезвию» покажут в субботу в 01:10. По сюжету в 2019 году общество разделено на людей и репликантов — генномодифицированных и выращенных в лабораторных условиях. Последние хоть и превосходят людей по физической силе и возможностям, являются в обществе «второсортным материалом» и выполняют тяжелую и непрезентабельную работу. Не все репликанты готовы мириться с таким положением дел и многие из них сбегают от системы. Работой героя Харрисона Форда является отлавливание этих беглецов, но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

В воскресенье в 23:00 на ICTV покажут продолжение предыдущей картины «Бегущий по лезвию 2049». Сюжет сиквела разивается все в той же вселенной, спустя 30 лет после событий оригинального фильма. В центре сюжета репликант новой модели Кей, который охотится за беглецами. Его жизнь антиутопична, а краски в нее привносит только голографическая подружка Джой, которая даже не имеет тела. В новой части герой Харрисона Форда появится уже в самом конце сюжета, раскрыв неожиданный факт о личности и происхождении главного героя фильма в исполнении Райана Гослинга.

Не пропустите фильмы с участием Харрисона Форда на кинопоказе недели в эти выходные на ICTV!

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