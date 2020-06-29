Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

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Понеділок 29 червня













Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 7 фотографій

Володар перснів: Братство персня (2001) – 08:10

Володар перснів: Дві вежі (2002) – 11:30

Володар перснів: Повернення короля (2003) – 15:00

Конан-варвар (2011) – 19:10

300 спартанців (2006) – 21:10

Ганнібал (2001) – 23:25

Червоний дракон (2002) – 01:50

Вівторок 30 червня







Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

На відстані удару (1993) – 14:35

Дев’ять ярдів-2 (2003) – 16:55

Дочка генерала (1999) – 23:25

Людина-вовк (2010) – 01:40

Середа 1 липня







Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

300 спартанців (2006) – 14:00

Конан-варвар (2011) – 16:45

Операція “Ентеббе” (2018) – 23:20

Щось (1982) – 01:20

Четвер 2 липня







Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

Операція “Ентеббе” (2018) – 14:10

Дочка генерала (1999) – 16:45

Мародери (2016) – 23:25

Справжня мужність (2010) – 01:50

П’ятниця 3 липня







Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

Подарунок на Різдво (1996) – 10:50

Людина, що біжить (1987) – 13:20

Близнюки (1988) – 14:45

Одного разу порушивши закон (1991) – 01:35

Субота 4 липня











Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 6 фотографій

Великий тато (1999) – 15:30

Куленепробивний (1996) – 17:05

День, коли Земля зупинилася (2008) – 19:10

Повернення Супермена (2006) – 21:05

Два дні в долині (1996) – 23:55

Щось (1982) – 01:55

Неділя 5 лпиня











Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 6 фотографій

Куленепробивний (1996) – 12:15

Повернення Супермена (2006) – 14:00

День, коли Земля зупинилася (2008) – 16:50

13-й район (2004) – 20:35

13-й район: Цегляні маєтки (2014) – 22:15

Мародери (2016) – 23:55

Два дні в долині (1996) – 02:00

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