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Головна / Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 29.06.2020 15:17
29.06.2020 15:17
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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня


Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

Прочитати про кожний фільм більш детально ви можете просто натиснувши на назву стрічки в новині.

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Понеділок 29 червня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 7 фотографій

Володар перснів: Братство персня (2001) – 08:10
Володар перснів: Дві вежі (2002) – 11:30
Володар перснів: Повернення короля (2003) – 15:00
Конан-варвар (2011) – 19:10
300 спартанців (2006) – 21:10
Ганнібал (2001) – 23:25
Червоний дракон (2002) – 01:50

Вівторок 30 червня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

На відстані удару (1993) – 14:35
Дев’ять ярдів-2 (2003) – 16:55
Дочка генерала (1999) – 23:25
Людина-вовк (2010) – 01:40

Середа 1 липня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

300 спартанців (2006) – 14:00
Конан-варвар (2011) – 16:45
Операція “Ентеббе” (2018) – 23:20
Щось (1982) – 01:20

Четвер 2 липня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

Операція “Ентеббе” (2018) – 14:10
Дочка генерала (1999) – 16:45
Мародери (2016) – 23:25
Справжня мужність (2010) – 01:50

П’ятниця 3 липня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 4 фотографії

Подарунок на Різдво (1996) – 10:50
Людина, що біжить (1987) – 13:20
Близнюки (1988) – 14:45
Одного разу порушивши закон (1991) – 01:35

Субота 4 липня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 6 фотографій

Великий тато (1999) – 15:30
Куленепробивний (1996) – 17:05
День, коли Земля зупинилася (2008) – 19:10
Повернення Супермена (2006) – 21:05
Два дні в долині (1996) – 23:55
Щось (1982) – 01:55

Неділя 5 лпиня

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Кіно на ICTV: найкращі фільми з 29 червня по 5 липня / 6 фотографій

Куленепробивний (1996) – 12:15
Повернення Супермена (2006) – 14:00
День, коли Земля зупинилася (2008) – 16:50
13-й район (2004) – 20:35
13-й район: Цегляні маєтки (2014) – 22:15
Мародери (2016) – 23:55
Два дні в долині (1996) – 02:00

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Теги: Кінопоказ тижня
29.06.2020 15:17



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