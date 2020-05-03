ICTV підготвував добірку першокласного кіно на тиждень.

Захоплюючі блокбастери

Всесвітня війна Z (2013) – 9 травня, субота 21:10, 10 травня, неділя 14:45

Війна світів (2005) – 9 травня, субота 19:10, 10 травня, неділя 16:40

Стартрек: За межею Всесвіту (2016) – 10 травня, неділя 23:25

Трансформери 3: темний бік Місяця (2011) – 4 травня, понеділок 15:20

Трансфрмери: Останній лицар (2017) – 10 травня, неділя 20:30

Хранителі (2009) – 4 травня, понеділок 23:55

47 Ронін (2013) – 6 травня, середа 11:35













Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня / 7 фотографій

Воєнне кіно

Лють (2014) – 8 травня, п’ятниця 16:25, 10 травня, неділя 12:05

Врятування рядового Райана (1998) – 8 травня, п’ятниця 09:50

Ворог біля воріт (2001) – 8 травня, п’ятниця 13:30





Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня / 3 фотографії

Класика бойовиків: Ван Дамм

Універсальний солдат-4 (2012) – 7 травня, четвер 02:05

Самоволка (1990) – 5 травня, вівторок 23:40, 7 травня, четвер 16:55

Максимальний ризик (1996) – 4 травня, понеділок 13:30, 5 травня, вівторок 01:30

Двійник (2001) – 6 травня, середа 23:35

Убий їх усіх (2017) – 7 травня, четвер 00:30, 9 травня, субота 01:00









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня / 5 фотографій

Круті екшн-фільми

Великий переполох у маленькому Китаї (1986) – 6 травня, середа 16:35, 7 травня, четвер 11:50

Лічені секунди (1992) – 6 травня, середа 01:20, 9 травня, субота 02:40

Біла імла (2009) – 9 травня, субота 23:20

Втеча задля порятунку (2013) – 4 травня, понеділок 02:45







Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня / 4 фотографії

Пригодницьке кіно

Острів горлорізів (1995) – 5 травня, вівторок 16:30

Одіссея (1997) – 5 травня, вівторок 10:05, 10 травня, неділя 01:30



Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня / 2 фотографії

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