Кіно на ICTV: найкращі фільми з 4 по 10 травня

ICTV підготвував добірку першокласного кіно на тиждень.
Захоплюючі блокбастери
Всесвітня війна Z (2013) – 9 травня, субота 21:10, 10 травня, неділя 14:45
Війна світів (2005) – 9 травня, субота 19:10, 10 травня, неділя 16:40
Стартрек: За межею Всесвіту (2016) – 10 травня, неділя 23:25
Трансформери 3: темний бік Місяця (2011) – 4 травня, понеділок 15:20
Трансфрмери: Останній лицар (2017) – 10 травня, неділя 20:30
Хранителі (2009) – 4 травня, понеділок 23:55
47 Ронін (2013) – 6 травня, середа 11:35
Воєнне кіно
Лють (2014) – 8 травня, п’ятниця 16:25, 10 травня, неділя 12:05
Врятування рядового Райана (1998) – 8 травня, п’ятниця 09:50
Ворог біля воріт (2001) – 8 травня, п’ятниця 13:30
Класика бойовиків: Ван Дамм
Універсальний солдат-4 (2012) – 7 травня, четвер 02:05
Самоволка (1990) – 5 травня, вівторок 23:40, 7 травня, четвер 16:55
Максимальний ризик (1996) – 4 травня, понеділок 13:30, 5 травня, вівторок 01:30
Двійник (2001) – 6 травня, середа 23:35
Убий їх усіх (2017) – 7 травня, четвер 00:30, 9 травня, субота 01:00
Круті екшн-фільми
Великий переполох у маленькому Китаї (1986) – 6 травня, середа 16:35, 7 травня, четвер 11:50
Лічені секунди (1992) – 6 травня, середа 01:20, 9 травня, субота 02:40
Біла імла (2009) – 9 травня, субота 23:20
Втеча задля порятунку (2013) – 4 травня, понеділок 02:45
Пригодницьке кіно
Острів горлорізів (1995) – 5 травня, вівторок 16:30
Одіссея (1997) – 5 травня, вівторок 10:05, 10 травня, неділя 01:30