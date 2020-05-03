Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая

ICTV приготовил подборку первоклассного кино.
Захватывающие блокбастеры
Всемирная война Z (2013) – 9 мая, суббота 21:10, 10 мая, воскресенье 14:45
Война миров (2005) – 9 мая, суббота 19:10, 10 мая, воскресенье 16:40
Стартрек: За гранью (2016) – 10 мая, воскресенье 23:25
Трансформеры 3: Темная сторона Луны (2011) – 4 мая, понедельник 15:20
Трансфрмеры: Последний рыцарь (2017) – 10 мая, воскресенье 20:30
Хранители (2009) – 4 мая, понедельник 23:55
47 ронинов (2013) – 6 мая, среда 11:35
Военное кино
Ярость (2014) – 8 мая, пятница 16:25, 10 мая, воскресенье 12:05
Спасти рядового Райана (1998) – 8 мая, пятница 09:50
Враг у ворот (2001) – 8 мая, пятница 13:30
Классика боевиков: Ван Дамм
Универсальный солдат-4 (2012) – 7 мая, четверг 02:05
Самоволка (1990) – 5 мая, вторник 23:40, 7 мая, четверг 16:55
Максимальный риск (1996) – 4 мая, понедельник 13:30, 5 мая, вторник 01:30
Двойник (2001) – 6 мая, среда 23:35
Убей их всех (2017) – 7 мая, четверг 00:30, 9 мая, суббота 01:00
Крутые экшн-фильмы
Большой переполох в маленьком Китае (1986) – 6 мая, среда 16:35, 7 мая, четверг 11:50
Считанные секунды (1992) – 6 мая, среда 01:20, 9 мая, суббота 02:40
Белая мгла (2009) – 9 мая, суббота 23:20
Побег ради спасения (2013) – 4 мая, понедельник 02:45
Приключенческое кино
Остров головорезов (1995) – 5 мая, вторник 16:30
Одиссея (1997) – 5 мая, вторник 10:05, 10 мая, воскресенье 01:30