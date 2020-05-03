ICTV приготовил подборку первоклассного кино.

Захватывающие блокбастеры

Всемирная война Z (2013) – 9 мая, суббота 21:10, 10 мая, воскресенье 14:45

Война миров (2005) – 9 мая, суббота 19:10, 10 мая, воскресенье 16:40

Стартрек: За гранью (2016) – 10 мая, воскресенье 23:25

Трансформеры 3: Темная сторона Луны (2011) – 4 мая, понедельник 15:20

Трансфрмеры: Последний рыцарь (2017) – 10 мая, воскресенье 20:30

Хранители (2009) – 4 мая, понедельник 23:55

47 ронинов (2013) – 6 мая, среда 11:35













Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая / 7 фотографий

Военное кино

Ярость (2014) – 8 мая, пятница 16:25, 10 мая, воскресенье 12:05

Спасти рядового Райана (1998) – 8 мая, пятница 09:50

Враг у ворот (2001) – 8 мая, пятница 13:30





Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая / 3 фотографии

Классика боевиков: Ван Дамм

Универсальный солдат-4 (2012) – 7 мая, четверг 02:05

Самоволка (1990) – 5 мая, вторник 23:40, 7 мая, четверг 16:55

Максимальный риск (1996) – 4 мая, понедельник 13:30, 5 мая, вторник 01:30

Двойник (2001) – 6 мая, среда 23:35

Убей их всех (2017) – 7 мая, четверг 00:30, 9 мая, суббота 01:00









Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая / 5 фотографий

Крутые экшн-фильмы

Большой переполох в маленьком Китае (1986) – 6 мая, среда 16:35, 7 мая, четверг 11:50

Считанные секунды (1992) – 6 мая, среда 01:20, 9 мая, суббота 02:40

Белая мгла (2009) – 9 мая, суббота 23:20

Побег ради спасения (2013) – 4 мая, понедельник 02:45







Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая / 4 фотографии

Приключенческое кино

Остров головорезов (1995) – 5 мая, вторник 16:30

Одиссея (1997) – 5 мая, вторник 10:05, 10 мая, воскресенье 01:30



Кино на ICTV: лучшие фильмы с 4 по 10 мая / 2 фотографии

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