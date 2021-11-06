Кіно з шотландським шиком: ТОП-5 найсильніших фільмів Джерарда Батлера

Цієї неділі на телеканалі ICTV відбудеться показ фільмів «Падіння ангела» (21:15) та «Падіння Олімпу» (23:45) з Джерардом Батлером у головній ролі. Пропонуємо дізнатися більше про найцікавіші фільми з шотландцем у головній ролі в нашому матеріалі.

300 спартанців (2006)

Мабуть, саме цей фільм змусив публіку назавжди увічнити обличчя Джерарда Батлера у своїй пам’яті. Лідер спартанців Леонід у виконанні актора, який кричить “Це Спарта!” і скидає своїх ворогів зі скелі – так, цей образ просто неможливо забути. Ну а сам фільм оповідає нам історію про загін воїнів, які під час греко-перської війни відбивали численні нападки супротивників і увійшли в історію, як неймовірно сильні та горді бійці.

Рок-н-рольщик (2008)

Тандем режисера Гая Річі та трійки блискучих акторів у головних ролях, серед яких Джерард Батлер, Том Харді та Ідріс Ельба. – завжди гарна ідея. Фільм оповідає історію про трьох аферистів, які потрапляють у неприємне становище після операції з нерухомістю. Тепер вони заборгували кілька мільйонів фунтів кримінальному авторитету, пов’язаному з російською мафією.

Законослухняний громадянин (2009)

Важка кримінальна драма отримала кілька номінацій престижних кінопремій і також увійшла до фільмографії Батлера як одна з найсильніших його робіт. За сюжетом із дружиною та дочкою головного героя жорсткого розправляються два злочинці. У ході розслідування суд постановляє одного відправити за ґрати всього на три роки, а іншого засудити до страти через кілька років. Герой категорично не згоден з таким рішенням, тож обирає шлях помсти.

Падіння Олімпу (2013)

Гостросюжетний фільм розповідає історію про колишнього охоронця президента США. Він втратив роботу через провалену місію. Через рік із невеликим президентську резиденцію захоплюють північнокорейські терористи. Вони беруть у заручники президента та віце-президента США і вся безпека держави перебуває у підвішеному стані. Головний герой, який добре знає систему охорони резиденції президента, вирушає на допомогу главам держави.

Падіння ангела (2019)

Фільм продовження історії, яка отримала початок у 2013 році. Через кілька років головний герой працює у секретній службі у Лондоні. Його начальник, який збирається піти у відставку, шукає собі наступника та розглядає на цю посаду кандидатуру головного героя. Через кілька днів герой вирушає охороняти президента під час його відпочинку на природі. Там трапляється сутичка і в результаті всі, окрім президента та головного героя, гинуть. Прокинувшись у шпиталі, герой виявляє, що саме його підозрюють у замаху на главу держави.

Дивіться фільми «Падіння ангела» та «Падіння Олімпу» цієї неділі на телеканалі ICTV!

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