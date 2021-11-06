Кино с шотландским шиком: ТОП-5 сильнейших фильмов Джерарда Батлера

В это воскресенье на телеканале ICTV состоится показ фильмов «Падение ангела» (21:15) и «Падение Олимпа» (23:45) с Джерардом Батлером в главной роли. Предлагаем узнать больше о самых интересных фильмах с шотландцем в главной роли в нашем материале.

300 спартанцев (2006)

Пожалуй, именно этот фильм заставил публику навсегда увековечить лицо Джерарда Батлера в своей памяти. Лидер спартанцев Леонид в исполнении актера, кричащий «Это Спарта!» и сбрасывающий своих врагов со скалы — да, этот образ просто невозможно забыть. Ну а сам фильм повествует нам историю об отряде воинов, которые во время греко-персидской войны отбивали многочисленные нападки противников и вошли в историю, как самые сильные и гордые бойцы.

Рок-н-рольщик (2008)

Тандем режиссера Гая Ричи и тройки блестящих актеров в главных ролях, среди которых Джерард Батлер, Том Харди и Идрис Эльба, — всегда хорошая идея. Фильм повествует историю о трех аферистах, которые попадают в неприятное положение после сделки с недвижимостью. Теперь они должны несколько миллионов фунтов криминальному авторитету, связанному с российской мафией.

Законопослушный гражданин (2009)

Тяжелая криминальная драма получила несколько номинаций престижных кинопремий и также вошла в фильмографию Батлера, как одна из самых сильных его работ. По сюжету с женой и дочерью главного героя жесткого расправляются два преступника. В ходе расследования, суд постановляет одного отправить за решетку всего на три года, а другого приговорить к смертной казни. Герой категорически не согласен с таким решением, так что выбирай путь мести.

Падение Олимпа (2013)

Остросюжетный фильм рассказывает историю о бывшем охраннике президента США. Он потерял работу из-за проваленной миссии. Спустя год с небольшим, президентскую резиденцию захватывают северокорейские террористы. Они берут в заложники президента и вице-президента США и вся безопасность государства оказывается в подвешенном состоянии. Главный герой, хорошо знающий систему охраны резиденции президента, отправляется на помощь главам государства.

Падение ангела (2019)

Фильм продолжение истории, получившей начало в 2013 году. Спустя несколько лет главный герой работает в секретной службе в Лондоне. Его начальник, который собирается уйти в отставку, ищет себе преемника и рассматривает на эту должность кандидатуру главного героя. Спустя несколько дней, герой отправляется охранять президента во время его отдыха на природе. Там случается потасовка и в итоге все, кроме президента и главного героя, погибают. Очнувшись в госпитале, герой обнаруживает, что именно его подозревают в покушении на главу государства.

Смотрите фильмы «Падение ангела» и «Падение Олимпа» в это воскресенье на телеканале ICTV!

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