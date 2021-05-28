Кино на ICTV: все самое интересное о франшизе «Планета обезьян»

«Планета обезьян» – это самый масштабный проект об обезьянах в истории кино. Франшиза насчитывает 5 оригинальных фильмов 60-70-х годов, ремейк, перезапуск с 3-х частей, телесериал и мультсериал, а также комиксы и видеоигры. А вся эта история началась с романа «Планета обезьян» французского писателя Пьера Буля, изданного еще в 1963 году.

Телеканал ICTV покажет ремейк и перезапуск франшизы 29 и 30 мая, а пока редакция ICTV.ua собрала всю самую интересную информацию о вселенной, в которой обезьяны доминируют на людьми.

В 1963 году французский писатель Пьер Буль написал роман «Планета обезьян», сюжет которого ни разу не был экранизирован дословно, а лишь отдельными отрывками. В книге рассказывается об астронавте Улиссе, прибывшем на планету Сорора, где проживает цивилизация разумных обезьян. Роман стал бестселлером и уже через 5 лет было решено экранизировать эту историю.

Киноадаптация романа под названием «Планета обезьян» 1968 года значительно отличалась от книги, но получила коммерческий успех, положительные отзывы критиков и «Оскар» за лучшие костюмы и саундтрек. Такой успех положил старт целой серии продолжений. Так, с 1970 по 1973 годы вышло четыре фильма-продолжения: «Под планетой обезьян», «Побег с планеты обезьян», «Завоевание планеты обезьян», «Битва за планету обезьян». После успешной серии фильмов, вышло 2 телесериала: «Планета обезьян» (1974) и анимационный сериал «Возвращение на планету обезьян» (1975). Кроме того, был налажен эффективный мерчандайзинг. Всего выпущено более 300 товаров от фигурок героев и костюмов к комиксам и различным газетам о мире обезьян.

В 2001 году вышел долгожданный ремейк фильма «Планета обезьян» в главных ролях с Марком Уолбергом, Тимом Ротом и Геленой Бонэм Картер. Режиссером стал Тим Бертон. Фильму с бюджетом в 150 миллионов долларов удалось собрать в прокате более 362 миллионов, однако критики оставили о фильме далеко не лучшие отзывы. Он даже получил «Золотую малину» в номинации «худший ремейк», в результате чего было решено перезапустить франшизу.

«Планета обезьян» (2001) смотрите 29 мая в 16:30 и 30 мая в 12:00 в эфире ICTV.

Сюжет и официальный трейлер смотрите прямо сейчас на странице фильма.

В 2011 году происходит перезапуск франшизы и на большие экраны выходит первая часть под названием «Восстание планеты обезьян» Риперта Ваятта. В успех картины мало кто верил, но режиссеру удалось снять глубокий и чрезвычайно трогательный фильм в главных ролях с Джеймсом Франко и Энди Серкисом. Также именно в этом фильме впервые обезьяны были созданы посредством использования цифровой CGI технологии. О том, что перезапуск удался свидетельствовали и кассовые сборы: более 480 миллионов при бюджете в 93.

«Восстание планеты обезьян» (2011) смотрите 29 мая в 19:10 и 30 мая в 14:25 в эфире ICTV.

Сюжет и официальный трейлер смотрите прямо сейчас на странице фильма.

Фильм «Планета обезьян: Революция» является продолжением предыдущей части и описывает события, произошедшие через 10 лет, когда обезьяны и люди оказались на грани войны. Режиссером стал Мэтт Ривз, поскольку Риперту Ваятту не понравились сроки, отведенные на съемки. Отказался от съемок и Джеймс Франко. Зато к актерскому составу присоединился Гэри Олдмен.

Продуманный сюжет, драматическое противостояние Цезаря и Коба и еще более впечатляющие спецэффекты по сравнению с предыдущим фильмом сделали свое дело. «Планета обезьян: Революция» собрал в прокате более 700 миллионов долларов, получил положительные профессиональные отзывы и номинацию на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Планета обезьян: Революция» (2014) смотрите 29 мая в 21:05 и 30 мая в 16:20 в эфире ICTV.

Сюжет и официальный трейлер смотрите прямо сейчас на странице фильма.

В третьей части перезапуска под названием «Война за планету обезьян» люди и обезьяны оказываются на грани жестокой кровопролитной битвы. Новым лицом фильма становится Вуди Харрельсон, а в режиссерское кресло вновь садится Мэтт Ривз и делает эту картину наиболее зрелищной и красивой за всю историю франшизы. Именно здесь зритель может получить истинное эстетическое наслаждение от гигантских водопадов или заснеженных величественных гор и лесов.

Главным ноу-хау «Войны за планету обезьян» становится технология захвата актерской игры в неблагоприятных погодных условиях. Она дает возможность записывать даже мельчайшие движения, мимику и жесты анимационных персонажей с помощью живых актеров так, чтобы это выглядело убедительно в любом месте окружающей среды. В результате, фильм получил очередную номинацию за лучшие визуальные эффекты самой престижной кинопремии мира.

«Война за планету обезьян» (2017) смотрите 30 мая в 20:35 и 31 мая в 16:15 в эфире ICTV.

Сюжет и официальный трейлер смотрите прямо сейчас на странице фильма.

Факты, которые вы могли не знать:

Бюджет фильма «Планета обезьян» (1968) составил 58 миллионов долларов, а кассовые сборы в США – почти 33 миллиона. Только на разработку мимики и лиц обезьян потрачено около 50 тысяч долларов.

Грим был очень неудобным, а на его нанесение уходило несколько часов. Именно поэтому актеры ходили в нем весь съемочный день, который иногда длился по 16 часов. Они даже вынуждены были перейти на жидкую пищу, которую употребляли через трубочку.

После выхода оригинальных фильмов, особой популярностью франшиза пользовалась в Великобритании и Японии.

Ремейк первого фильма планировали еще в конце-80-х, а в списках возможных режиссеров были Питер Джексон, Оливер Стоун и Джеймс Кэмерон.

В начале фильма «Планета обезьян: Революция» в титрах использованы кадры из Украинской революции 2014 года.

На создание укрепленной тюрьмы «Тауэр Рок», которой руководит Полковник в фильме «Война за планету обезьян» – понадобилось 5 месяцев. Она внушала страх всей съемочной команде. Актер Энди Серкис даже признался, что чувствовал себя сломленным и потерянным после проведенных дней в ней.

По данным издания «Discussing Film», американская кинокомпания Disney выпустит новый фильм серии «Планета обезьян». Режиссером и сценаристом нового проекта станет Уэс Болл ( «Бегущий в лабиринте”), а на премьеру стоит ожидать не ранее 2022 года.

Фото: IMDb

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