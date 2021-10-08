Інтелігентний екшен: Найкращі бойовики з Кіану Рівзом

Цими вихідними кінопоказ тижня ICTV готує телеглядачам три фільми франшизи «Джон Вік» з Кіану Рівзом в головній ролі. Давайте разом пригадаємо, які ще екшен-фільми з цим улюбленим актором ми знаємо.

47 ронінів (2013)

Цей фентезійний бойовик заснований на давній історії з японського епосу. За легендою, частина якої викладена в фільмі, одного разу заможний японський феодал знаходить ледве живого хлопчика і вирішує забрати його з собою до палацу. Коли той підростає, навколо нього починає зріти змова. Незабаром правитель вчиняє харакірі, так що самураї гуртуються разом, щоб реалізувати план помсти. І головну роль в ньому повинен буде зіграти вже дорослий знайда.

Швидкість (1994)

Напружений і захоплюючий фільм розповідає історію про міжнародний автобус, який був замінований терористом. Механізм дії вибухівки такий, що якщо швидкість руху транспорту зміниться і стане більше або менше 50 миль на годину (80 км/год) – він вибухне. Автобус рухається по Лос-Анджелесу і головному герою – молодому поліцейському – необхідно терміново придумати якесь рішення, щоб врятувати сотні життів.

Ланцюгова реакція (1996)

Динамічний і цікавий фільм з нетривіальним сюжетом. Він оповідає історію про групу вчених із Чиказького університету, які розробили новий спосіб отримання великої кількості енергії шляхом ядерного синтезу. Незабаром після цього відкриття, учений що зробив його, виявляє свого начальника мертвим, а лабораторія, де проводився експеримент, вибухає. Все це призводить до непередбачуваних наслідків, які розкривають велику урядову змову.

Матриця (1999)

Найбільш гучний і знаменитий фільм Кіану Рівза, сюжет якого змусив багатьох і справді засумніватися в достовірності реального світу. Головний герой дізнається, що те життя, яке він знає, – не справжнє, а лише симуляція, створена всемогутнім штучним інтелектом, що живиться енергією життєдіяльності людини. Герой отримує можливість зробити вибір: залишитися в матриці або відправитися досліджувати моторошний реальний світ.

Джон Вік (2015)

Зав’язкою сюжету цього американського бойовика стає момент, де злочинці вбивають цуценя головного героя, которого йому подарувала на згадку його покійна дружина. Після цього той стає на шлях помсти, бажаючи знищити кожного, хто причетний до його втрати. Другий і третій фільм серії продовжують розповідати історію Джона Віка, який прагне повернутися до нормального життя, але не може залишити злочинців безкарними.

Дивіться перших два фільми серії «Джон Вік» в суботу о 19:10 і 21:10, і заключну частину в неділю о 21:15.

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