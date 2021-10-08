Интеллигентный экшен: Лучшие боевики с Киану Ривзом

В эти выходные кинопоказ недели ICTV готовит телезрителям три фильма франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Давайте вместе вспомним, какие еще экшен-фильмы с этим любимым актером мы знаем.

47 ронинов (2013)

Этот фэнтезийный боевик основан на древней истории из японского эпоса. По легенде, часть которой изложили в фильме, зажиточный японский феодал однажды находит еле живого мальчика и решает забрать его с собой во дворец. Когда тот подрастает, вокруг него начинает зреть заговор. В скором времени правитель совершает харакири, так что самураи сплачиваются вместе, чтобы реализовать план мести. И главную роль в нем должен будет сыграть подросший найденыш.

Скорость (1994)

Напряженный и очень вовлекающий фильм рассказывает историю о международном автобусе, который был заминирован террористом. Механизм таков, что если скорость движения транспорта изменится и станет больше или меньше 50 миль в час (80 км/ч) — он взорвется. Автобус движется по Лос-Анджелесу и главному герою — молодому полицейскому — необходимо срочно придумать какое-то решение, чтобы спасти сотни жизней.

Цепная реакция (1996)

Динамичный и занимательный фильм с интересным сюжетом. Он повествует историю о группе ученых из Чикагского университета, которые разработали новый способ получения большого количества энергии путем ядерного синтеза. Вскоре после этого открытия, ученый сделавший его, обнаруживает своего начальника мертвым, а лаборатория, где проводился эксперимент, взрывается. Все это приводит к последствиям, которые раскрывают целый правительственный заговор.

Матрица (1999)

Самый громкий и знаменитый фильм Киану Ривза, сюжет которого заставил многих и впрямь усомниться в подлинности реального мира. Главный герой узнает, что та жизнь, которую он знает, — не настоящая, а лишь симуляция, созданная всемогущим искусственным интеллектом, питающимся энергией жизнедеятельности человека. Он получает возможность сделать выбор: остаться в матрице или отправиться исследовать жуткий реальный мир.

Джон Уик (2015)

Завязкой сюжета этого американского боевика становится момент, когда преступники убивают щенка главного героя, которого ему подарила на память его покойная супруга. После этого тот становится на путь мести, желая уничтожить каждого, кто причастен к его утрате. Второй и третий фильм серии продолжают повествовать историю Джона Уика, который стремиться вернуться к нормальной жизни, но не может оставить преступников безнаказанными.

Смотрите первых два фильма серии «Джон Уик» в субботу в 19:10 и 21:10, и заключительную часть в воскресенье в 21:15.

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