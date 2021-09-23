Игра длинною в десятилетия: Все самое интересное про франшизу «Джуманджи»

В эту субботу в 16:40, 19:10 и в 21:35 на телеканале ICTV состоится показ фильмов «Джуманджи,» «Джуманджи: Зов Джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень». Предлагаем узнать самое интересное о сиквелах популярного фильма 90-х.

В 1995 году мир впервые увидел фанстастико-приключенческий фильм «Джуманджи». Картина была снята по мотивам одноименного произведения американского писателя Криса Ван Оллсбурга. Это история о загадочной настольной игре, которая затягивает игроков не только в фигуральном, но и в самом что ни на есть прямом смысле. Те, кто осмелится начать игру, оказываются в совершенно другом мире и вынуждены бороться за жизнь. А еще Джуманджи «умеет» менять реальность вокруг игроков. Фильм стал настолько популярным и так понравился зрителям, что впоследствии киноделы сняли еще несколько похожих картин, а также была выпущена одноименная настольная игра.

Спустя годы история получила свое продолжение. В 2017 году в прокат вышел сиквел старого фильма 1995 года «Джуманджи: Зов джунглей». В продолжении повествования засветились популярные актеры Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. В новом фильме поменялся не только актерский состав, но также трансформировалась и сама дьявольская игра. Поскольку повествование сиквела начинается с 1996 года и в мире популярны не настолки, а видеоигры, «Джуманджи» становится касетой для консоли. Так она затягивает в игру подростка Алекса, который из-за этого пропадает из реальности на целых 20 лет. Далее повествование переносит нас в наши дни, когда подростки, вынужденные в наказание убираться в школьном подвале, находят касету, запускают ее и также оказываются в загадочном мире «Джуманджи».

Действие фильма «Джуманджи: Новый уровень» (2019) продолжает историю четверых подростков из предыдущего фильма серии и рассказывают о событиях, спустя три года. Главный герой фильма не может выносить обычную жизнь, после полных приключений дней в «Джуманджи». Он решается самостоятельно запустить игру и отправиться в новое приключение, в то время, как его друзья не настроены его поддержать. После такого его поступка, остальные герои фильма вынуждены отправиться вслед за своим другом.

Факты, которых вы могли не знать о серии фильмов «Джуманджи»:

Фильм «Джуманджи: Зов джунглей» посвящен памяти Робина Уильямса, который исполнил одну из главных ролей в оригинальной картине 1995 года. Актриса Карен Гиллан, сыгравшая Марту, призналась, что является большой поклонницей фильма 1995 года. Так что ей очень повезло получить роль в продолжении своей любимой серии. Дуэйн Джонсон признался, что очень хотел сыграть роль, которая досталась Джеку Блэку. В фильме он сыграл красотку, которая в «Джуманджи» стала полноватым и неповоротливым, но очень умным профессором. По словам «Скалы» было очень забавно наблюдать, как его коллега веселится, играя роль девушки в мужском теле. Оба новых фильма из серии в основном снимались на Гавайях, на острове Оаху. Государство обеспечивало максимальную поддержку в создании кино. В кадре Дуэйн Джонсон и Карен Гиллан сыграли влюбленных друг в друга подростков, оказавшихся в телах аватаров доктора Смолдера Брейвстоуна и наемницы Руби Раундхаус. Актеры признавались, что добиться правдоподобности чувств своих экранных героев им помогла дружба в реальной жизни.

Смотрите три фильма серии «Джуманджи» в эту субботу с 16:40 на телеканале ICTV.

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