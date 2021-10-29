Готуйтесь до пригод: чого чекати від кінопоказу тижня ICTV

В останні вихідні жовтня на телеглядачів чекають шість пригодницьких фільмів: «Подорож до центру Землі», «Подорож-2: Таємничий острів», «Розлом Сан-Андреас», «Швидше кулі», «Рятувальники Малібу» и «Водій для копа». Пропонуємо дізнатися більше про майбутній кінопоказ.

Подорож до центру Землі (2008)

Захоплююча пригодницька комедія за мотивами роману Жюля Верна розповість історію про дивакуватого професора, який разом із племінником вирушає на пошуки свого зниклого брата. Той зник, але залишив головному герою книгу, в якій розказано, як дістатися центру землі. Дотримуючись інструкцій, герої опиняються у печері біля кратера згаслого вулкана. Потім після грози, що завалила вхід до печери, вони змушені шукати інший шлях для виходу. Поступово герої поринають у чудовий новий світ, що існує під землею. Дивитись у суботу о 16:55.

Подорож-2: Таємничий острів (2012)

Продовження історії племінника із попереднього фільму. У сиквелі 2012 року головний герой отримує сигнал SOS, що надходить з якогось острова посеред Тихого океану. Всі карти свідчать про те, що ніякої суші в цій місцині немає, але герой разом із парою друзів все ж таки вирішують вирушити туди, звідки йде сигнал. Так вони виявляються на дивному острові, населеному величезними тваринами. Дивитись у суботу о 19:10.

Розлом Сан-Андреас (2015)

Цей фільм-катастрофа розповість історію про пілота пожежної охорони Лос-Анджелеса, який розлучається зі своєю дружиною. Під час цих подій поруч із містом починає відбуватися землетрус небезпечної магнітуди, тож герой повинен відкинути старі образи та непорозуміння, щоб урятувати своїх рідних. До того ж, коли його єдина дочка потрапляє під обвал у Сан-Франциско. Дивитись у суботу о 21:00.

Швидше кулі (2014)

Американський бойовик оповідає історію грабіжника на прізвисько Водій. Він разом зі своєю бандою здійснює зухвале пограбування банку, але не встигнувши навіть доторкнутися до здобутих грошей, вони зазнають нападу іншої банди, яка краде їхню наживу. Ці самі бандити вбивають брата головного героя. Відсидівши термін за крадіжку, головний герой виходить на волю з метою помститися всім, хто причетний до смерті його родича. Дивитись у суботу о 23:25.

Рятувальники Малібу (2017)

Пригодницька комедія 2017 року – данина поваги до культового серіалу «дев’яностих». Сюжет простий – загін елітних рятувальників на узбережжі Тихого океану у Каліфорнії піклується про добробут відвідувачів курорту. Все б нічого, але якимось неймовірним чином групка цих гарних молодих людей виявляється втягнута в кримінальну справу, яку, звичайно ж, доведеться вирішувати самотужки. Дивитись у неділю о 21:15.

Водій для копа (2019)

Влаштовуючись на роботу в сервіс таксі головний герой навіть не припускав, що йому доведеться брати участь у погонях, бійках, перестрілках та інших небезпечних справах. Але першого ж робочого дня до нього в авто потрапляє детектив місцевої поліції, який переслідує небезпечного злочинця. Тепер головному герою доведеться їздити з копом місцями його розслідування, порушувати правила і виявляти жорстокість. Чи вдасться йому залишитися в цілості та безпеці після такої поїздки? Дивитись у неділю о 23:45.

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