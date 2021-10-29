Готовьтесь к приключениям: чего ждать от кинопоказа недели ICTV

В последние выходные октября телезрителей ждут шесть приключенческих фильмов: «Путешествие к центру Земли», «Путешествие-2: Таинственный остров», «Разлом Сан-Андреас», «Быстрее пули», «Спасатели Малибу» и «Водитель для копа». Предлагаем узнать больше о предстоящем кинопоказе.

Путешествие к центру Земли (2008)

Увлекательная приключенческая комедия по мотивам романа Жюля Верна расскажет историю о чудаковатом профессоре, который вместе с племянником отправляется на поиски своего пропавшего брата. Тот исчез, но оставил главному герою книгу, в которой рассказано, как добраться до центра земли. Следуя инструкциям, герои оказываются в пещере у кратера потухшего вулкана, а потом после грозы, завалившей вход в пещеру, вынуждены искать другой путь для выхода. Постепенно герои погружаются в дивный новый мир, существующий под землей. Смотреть в субботу в 16:55.

Путешествие-2: Таинственный остров (2012)

Продолжение истории племянника из предыдущего фильма. В сиквеле 2012 главный герой получает сигнал SOS, исходящий с какого-то острова посреди Тихого океана. Все карты свидетельствуют о том, что никакой суши в этой области нет, но герой вместе с парой друзей все же решают отправиться туда, откуда исходит сигнал. Так они оказываются на странном острове, населенном огромными животными. Смотреть в субботу в 19:10.

Разлом Сан-Андреас (2015)

Этот фильм-катастрофа расскажет историю о пилоте пожарной охраны Лос-Анджелеса, который разводится со своей женой. Во время этих событий рядом с городом начинает происходить землетрясение опасной магнитуды, так что герой должен отбросить старые обиды и недопонимания, чтобы спасти своих родных. К тому же, когда его единственная дочь попадает под обвал в Сан-Франциско. Смотреть в субботу в 21:00.

Быстрее пули (2014)

Американский боевик повествует историю грабителя по кличке Водитель. Он вместе со своей бандой совершает дерзкое ограбление банка, но не успев даже прикоснуться к добытым деньгам, они подвергаются нападению другой банды, которая ворует их наживу. Эти же бандиты убивают брата главного героя. Отсидев срок за воровство, главный герой выходит на свободу с целью отомстить всем, кто причастен к смерти его родственника. Смотреть в субботу в 23:25.

Спасатели Малибу (2017)

Приключенческая комедия 2017 года — дань уважения культовому сериалу «девяностых». Сюжет прост — отряд элитных спасателей на побережье Тихого океана в Калифорнии заботится о благосостоянии посетителей курорта. Все бы ничего, но каким-то невероятным образом группка этих красивых ребят оказывается втянута в криминальную заварушку, которую конечно же придется решать своими силами. Смотреть в воскресенье в 21:15.

Водитель для копа (2019)

Устраиваясь на работу в сервис такси главный герой даже не предполагал, что ему придется участвовать в погонях, драках, перестрелках и других опасных делах. Но в первый же рабочий день к нему в авто попадает детектив местной полиции, преследующий опасного преступника. Теперь главному герою придется ездить с копом по местам его расследования, нарушать правила и проявлять жестокость. Удастся ли ему остаться в целости и сохранности после такой поездки? Смотреть в воскресенье в 23:45.

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