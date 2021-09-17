Героїчні вихідні: що готує кінопоказ тижня на ICTV

У цю суботу та неділю на ICTV відбудеться показ фільмів про справжніх лицарів «Гладіатор», «Робін Гуд» и «Король Артур: Легенда Меча».

Гладіатор (2000)

Мабуть, серед любителів якісних історичних екшенів не знайдеться того, хто б не бачив цей культовий фільм. 20 років тому він настільки вразив глядачів і кінокритиків, що режисер Рідлі Скотт забрав цілих п’ять статуеток Оскар за нього.

Сюжет оповідає про гордого і непереможного командуючого римського легіону Максимуса (Рассел Кроу), який через придворні інтриги був засуджений до смертної кари. Доля вберегла його від найстрашнішого, але він опинився на самому дні і змушений був стати гладіатором. З разу в раз борючись за життя, він зумів дістатися до Колізею, де зустрівся зі своїм заклятим ворогом. Чи вдасться йому в черговий раз перемогти і обілити своє ім’я або доведеться впасти, ураженим мечем противника?

Робін Гуд (2010)

Десять років по тому після виходу «Гладіатора», Рідлі Скотт разом з Расселом Кроу створили не менше захоплюючий і героїчний фільм. Цей тандем режисера і актора дуже добре зарекомендував себе за частиною такого кіно, так що «Робін Гуд» став ще однією знаковою роботою для них обох.

Дія фільму переносить нас в стару Англію, де колишній службовець армії Річарда Левове Серце, Робін вирішує стати злочинцем. Здається, що історія всім добре знайома, мотиви героя зрозумілі і прості. Але на ділі, ми мало знаємо, як насправді жили мешканці Шервудского лісу. Від фільму варто очікувати вражаючих екшн-сцен з боями, а також кіно розповість нам більше про життя та побут розбійника Робіна Гуда.

Король Артур: Легенда меча (2017)

Гай Річі – не інакше як геній в описі історій про злочинців. У своєму фільмі 2017 року режисер з властивою йому сатирою і легкістю розповідає історію про давно минулі дні так, ніби це відбувалося тільки вчора в кожному дворі, в будь-якому з куточків світу.

За сюжетом Артур (Чарлі Ганнем), що нічого не знає про своє королівське походження, промишляє невеликим криміналом разом зі своїми друзями. Але одного разу почувши про те, що при королівському дворі розшукують того, хто зміг би дістати меч Екскалібур з каменю, він відправляється туди і до несподіванки для себе, справляється з випробуванням. Після цього герой вирішує не зважаючи ні на що відвоювати нечесно відібраний у його сім’ї англійський престол.

Дивіться фільми «Гладіатор» – в суботу о 19:10, «Робін Гуд» – в суботу о 22:30, «Король Артур: Легенда меча» – у неділю о 21:15 на телеканалі ICTV.

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