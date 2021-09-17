Геройские выходные: что готовит кинопоказ недели на ICTV

В эту субботу и воскресенье на ICTV состоится показ фильмов о настоящих рыцарях «Гладиатор», «Робин Гуд» и «Король Артур: Легенда Меча».

Гладиатор (2000)

Пожалуй, среди любителей качественных исторических экшенов не найдется того, кто бы не видел этот культовый фильм. 20 лет назад он настолько поразил зрителей и кинокритиков, что режиссер Ридли Скотт забрал целых пять статуэток Оскар за него.

Сюжет повествует о гордом и непобедимом командующем римского легиона Максимусе (Рассел Кроу), который из-за придворных интриг был осужден и приговорен к смертной казни. Судьба уберегла его от самой страшной участи, но он оказался на самом дне и вынужден был стать гладиатором. Из раза в раз сражаясь за жизнь, он сумел добраться до Колизея, где встретился со своим заклятым врагом. Удастся ли ему в очередной раз победить и обелить свое имя или придется пасть, пораженным мечем противника?

Робин Гуд (2010)

Десять лет спустя после выхода «Гладиатора», Ридли Скотт вместе с Расселом Кроу создали не менее увлекательный и героический фильм. Этот тандем режиссера и актера очень хорошо зарекомендовал себя по части такого кино, так что «Робин Гуд» стал еще одной знаковой работой для них обоих.

Действие фильма переносит нас в старую Англию, где бывший служащий армии Ричарда Львиное Сердце, Робин решает стать преступником. Кажется, что история всем хорошо знакома, мотивы героя понятны и просты. Но на деле, мы мало знаем, как на самом деле жили герои Шервудского леса. От фильма стоит ожидать впечатляющих экшн-сцен с боями, а также кино расскажет нам больше о жизни и быте разбойника Робина Гуда.

Король Артур: Легенда меча (2017)

Гай Ричи — не иначе как гений в описании историй о преступниках. В своем фильме 2017 года режиссер с присущей ему сатирой и легкостью рассказывает историю о давно минувших днях так, будто это происходило только вчера в каждом дворе, в любом из уголков мира.

По сюжету Артур (Чарли Ханнем), ничего не знающий о своем королевском происхождении, промышляет небольшим криминалом вместе со своими друзьями. Но однажды услышав о том, что при королевском дворце разыскивают того, кто смог бы достать меч Экскалибур из камня, он отправляется туда и к неожиданности для себя, справляется с испытанием. После этого герой решает во что бы то ни стало отвоевать нечестно отобранный у его семьи английский престол.

Смотрите фильмы «Гладиатор» — в субботу в 19:10, «Робин Гуд» — в субботу в 22:30, «Король Артур: Легенда меча» — в воскресенье в 21:15 на телеканале ICTV.

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