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Головна / Фільми для справжніх чоловіків: 5 кращих ролей Дензела Вашингтона / 10.09.2021 15:21
10.09.2021 15:21
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Фільми для справжніх чоловіків: 5 кращих ролей Дензела Вашингтона

Фільми для справжніх чоловіків: 5 кращих ролей Дензела Вашингтона

Цієї суботи з 19:10 на телеканалі ICTV відбудеться кінопоказ тижня. В його рамках глядачі побачать серію фільмів «Праведник» з Дензелом Вашингтоном в головній ролі. Ми вирішили пригадати, найяскравіші ролі людини, яка входить в ТОП-3 найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Чудова сімка (2016)

Цей фільм є рімейком популярного вестерну 1960-х років. У ньому йдеться про групу ковбоїв, яких просять про захист жителі невеликого селища на Дикому Заході. Вони весь час страждають від набігів бандитів, а наші доблесні (чи не зовсім) герої готові випустити пар і одночасно з цим розібратися з усіма негараздами, які відбуваються з селом. Дензел Вашингтон з’явився в картині в головній ролі поряд з такими акторами як Ітан Хоук, Кріс Пратт, Лі Бен Хон і Меттью Бомер.

Дензел Вашингтон у фільмі «Чудова сімка»

Гангстер (2007)

Біографічна драма, в якій Дензел Вашингтон зіграв тихого водія відомого кримінального авторитета. Його герой, тісно пов’язаний зі світом нелегального бізнесу, в якийсь момент вирішує створити власну наркоімперію. Він починає займатися реалізацією героїну і незабаром його бізнес починає набирати більших обертів. У той же час, його слідами йде чесний і непідкупний поліцейський, який налаштований запроторити героя Вашингтона за ґрати.

Гангстер (2007) — русский трейлер - YouTube

Дензел Вашингтон у фільмі «Гангстер»

Некерований (2010)

Фільм-катастрофа, сюжет якого заснований на реальних подіях. У ньому розповідається про поїзд з токсичними речовинами, що вийшов з-під контролю. Герой Вашингтона і його колега по фільму у виконанні Кріса Пайна, що працюють на залізниці, повинні зупинити потяг, який прямує в бік великого міста, щоб запобігти серйозній катастрофі. Чи вдасться їм виконати завдання і зберегти власне життя і здоров’я?

Кріс Пайн і Дензел Вашингтон

Праведник (2014)

Колишній «морський котик» у виконанні Вашингтона, вирішує залишити службу, виконуючи бажання своєї покійної дружини. Він живе спокійним життям, працює в господарському магазині, а вечорами в місцевому кафе спілкується з малолітньою українською повією Аліною (Хлоя Морец). Проте одного разу дівчина повідомляє йому, що її ледь не вбили. Це стає моментом, після якого герой вирішує повернутися на шлях боротьби зі злом.

Дензел Вашингтон і Хлоя Морец

Праведник 2 (2018)

Оповідь другого фільму серії продовжує розказувати історію героя, але вже за межами США. Персонаж Вашингтона вирушає до Туреччини, щоб врятувати дівчину, яку викрав місцевий мафіозі. Потім він дізнається про вбивство його подруги в Бельгії і починає власне розслідування з метою помсти за неї.

Кадр з фільму «Праведник 2»

Не пропустіть два фільми з серії «Праведник» цієї суботи о 19:10 на телеканалі ICTV.

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Теги: Анонс кіно, дензел вашингтон, Кінопоказ тижня, Праведник, Праведник 2
10.09.2021 15:21



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