Фильмы для настоящих мужчин: 5 лучших ролей Дензела Вашингтона

В эту субботу с 19:10 на телеканале ICTV пройдет кинопоказ недели. В его рамках зрители увидят серию фильмов «Великий уравнитель» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Мы решили вспомнить, самые яркие роли человека, который входит в ТОП-3 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Великолепная семерка (2016)

Этот фильм является ремейком популярного вестерна 1960-х годов. В нем идет речь о группе ковбоев, которых просят о защите жители небольшой деревушки на Диком Западе. Они все время страдают от набегов бандитов, а наши доблестные (или не совсем) герои готовы выпустить пар и одновременно с этим разобраться со всеми невзгодами, которые происходят с деревней. Дензел Вашингтон появился в картине в главной роли наряду с такими актерами как Итан Хоук, Крис Пратт, Ли Бен Хоном и Мэттом Бомером.

Гангстер (2007)

Биографическая драма, в которой Дензел Вашингтон сыграл тихого водителя известного криминального авторитета. Его герой, тесно связанный с миром нелегального бизнеса, в какой-то момент решает создать собственную наркоимперию. Он начинает заниматься реализацией героина и вскоре его бизнес начинает набирать большие обороты. В то же время, по его следам идет честный и неподкупный полицейский, намеренный усадить героя Вашингтона за решетку.

Неуправляемый (2010)

Фильм-катастрофа, сюжет которого основан на реальных событиях. В нем повествуется о вышедшем из-под контроля поезде с токсичными веществами. Герой Вашингтона и его коллега по фильму в исполнении Криса Пайна, работающие на железной дороге, должны остановить состав, направляющийся в сторону крупного города, чтобы предотвратить серьезную катастрофу. Удастся ли им выполнить задание и сохранить собственную жизнь и здоровье?

Великий уравнитель (2014)

Бывший «морской котик» в исполнении Вашингтона, решает оставить службу, исполняя желание своей покойной жены. Он живет спокойной жизнью, работает в хозяйственном магазине, а по вечерам в местном кафе общается с малолетней украинской проституткой Алиной (Хлоя Морец). Однако однажды девушка сообщает ему, что ее едва не убили. Это становится моментом, после которого герой решает вернуться на путь борьбы со злом.

Великий уравнитель 2 (2018)

Действия второго фильма серии продолжают рассказывать историю героя, но уже за пределами США. Персонаж Вашингтона отправляется в Турцию, чтобы спасти девушку, которую похитил местный мафиози. Затем он узнает об убийстве его подруги в Бельгии и начинает собственное расследование с целью мести за нее.

Не пропустите два фильма из серии «Великий уравнитель» в эту субботу в 19:10 на телеканале ICTV.

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