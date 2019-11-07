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Головна / Фільм «Таксі» – всі частини на ICTV: чому варто подивитись? / 07.11.2019 11:09
07.11.2019 11:09
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Фільм «Таксі» – всі частини на ICTV: чому варто подивитись?

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Кіносерія культової французької комедії «Таксі» легендарного сценариста Люка Бессона здобула неймовірну популярність не лише на батьківщині, а й у всьому світі. І вже цими вихідними Ви зможете подивитись усі 5 частин на ICTV.

За сюжетом фільму, таксист Даніель обожнює швидку їзду та гонитви і відповідно має постійні проблеми, як з пасажирами, так і з поліцейськими. Одного разу, поліцейському Емільєну вдалося затримати невловимого таксиста. Аби не втратити права, Даніель погоджується на пропозицію Емільєна піймати грабіжників. З цього моменту головний герой розпочинає гонитву за небезпечними злочинцями.

Окрім цікавого та захоплюючого сюжету у фільмі є ще безліч переваг, тому ми знаємо декілька причин подивитись всі частини фільму «Таксі».

Натуральні зйомки

У першій частині майже відсутня комп’ютерна графіка, а режисер намагався передати швидкість та енергію за допомогою незвичного кута зйомки. До речі, під час динамічних гонитв і сцен були запрошені оператори із «Формули-1»

Цікавий факт:                                 

В основному у фільмі денні сцени, оскільки влада заборонила зйомки вночі в цілях безпеки.

Різноманіття автомобілів

Любителям автомобілів ця картина безперечно сподобається, оскільки їх різноманіття просто вражає: американські, японські, італійські, німецькі, французькі – тут є на будь-який смак!

Цікавий факт:

Компанія «Мерседес» відсудила у фільму «Таксі» 2 мільйони доларів, оскільки в одній із частин в адресу водія Мерседесу пролунала фраза: «Ну що, баварці, і надалі їздите на тракторах?»

Французький хіт

Відмінна акторська і режисерська робота, крутий сценарій, видовищні сцени та оригінальний гумор зробили франшизу «Таксі» однією із найпопулярніших французьких та світових комедій, а також принесли творцям близько 367 мільйонів доларів.

Цікавий факт:

Люк Бессон написав сценарій першої частини всього за 30 днів!

 

Дивіться цього тижня на ICTV:

“Таксі” – в суботу о 19:10; в неділю о 15:15

“Таксі 2” – в суботу о 20:55; в неділю о 17:00

“Таксі 5” – в суботу о 22:40; в неділю о 13:20

“Таксі 3” – в неділю о 20:35

“Таксі 4” – в неділю о 22:15

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Теги: Анонс кіно, комедія, Супертато - Чоловіче кіно, таксі, фільми, Франція
07.11.2019 11:09
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