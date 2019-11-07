Фильм «Такси» – все части на ICTV: почему стоит посмотреть?

Киносерия культовой французской комедии «Такси» легендарного сценариста Люка Бессона получила невероятную популярность не только на родине, но и во всем мире. И уже в эти выходные Вы сможете посмотреть все части на ICTV.
По сюжету фильма, таксист Даниэль обожает быструю езду и погони и соответственно имеет постоянные проблемы, как с пассажирами, так и с полицейскими. Однажды, полицейскому Эмильену удалось задержать неуловимого таксиста. Чтобы не потерять права, Даниэль принимает предложение Эмильена поймать грабителей. С этого момента главный герой начинает погоню за опасными преступниками.
Кроме интересного и захватывающего сюжета в фильме есть еще множество преимуществ, поэтому мы знаем несколько причин посмотреть все части фильма «Такси».
Натуральные съемки
В первой части почти отсутствует компьютерная графика, а режиссер пытался передать скорость и энергию с помощью необычного угла съемки. Кстати, во время динамических погонь и сцен были приглашены операторы из «Формулы-1».
Интересный факт:
В основном в фильме дневные сцены, поскольку власти запретили съемки ночью в целях безопасности.
Многообразие автомобилей
Любителям автомобилей эта картина несомненно понравится, поскольку их многообразие просто поражает: американские, японские, итальянские, немецкие, французские – здесь есть на любой вкус!
Интересный факт:
Компания «Мерседес» отсудила у фильма «Такси» 2 миллиона долларов, поскольку в одной из частей в адрес водителя Мерседеса прозвучала фраза: «Ну что, баварцы, и дальше ездите на тракторах?»
Французский хит
Отличная актерская и режиссерская работа, крутой сценарий, зрелищные сцены и оригинальный юмор сделали франшизу «Такси» одной из самых популярных французских и мировых комедий, а также принесли создателям около 367 миллионов долларов.
Интересный факт:
Люк Бессон написал сценарий первой части всего за 30 дней!
Смотрите на этой неделе на ICTV:
“Такси” – в субботу в 19:10; в воскресенье в 15:15
“Такси 2” – в субботу в 20:55; в воскресенье в 17:00
“Такси 5» – в субботу в 22:40; в воскресенье в 13:20
“Такси 3” – в воскресенье в 20:35
“Такси 4” – в воскресенье в 22:15
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