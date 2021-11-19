Джейсон Стейтем: все об английском актере. Кино на ICTV

На этих выходных на телеканале ICTV состоится кинопоказ фильмов с Джейсоном Стейтемом в главной роли: «Защитник» (сб, 19:10), «Смертельные гонки» (сб, 21:00), «Без компромисов» (сб, 23:00), «Паркер» (вс, 20:40) та «Профессионал» (вс, 23:10). Читайте биографию и узнавайте интересные факты об актере в нашем материале.

Джейсон Стейтем — английский актер, получивший наибольшую славу благодаря фильмам режиссера Гая Ричи. Он известен преимущественно по боевикам и фильмам о криминале.

Фильмография Джейсона Стейтема

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1998 — Карты, деньги, два ствола

2001 — Костолом

2002 — Перевозчик

2003 — Ограбление по-итальянски

2004 — Соучастник

2004 — Сотовый

2005 — Перевозчик 2

2006 — Адреналин

2008 — Смертельные гонки

2008 — Перевозчик 3

2009 — Адреналин 2: Высокое напряжение

2010 — Неудержимые

2011 — Механик

2011 — Без компромиссов

2011 — Профессионал

2012 — Неудержимые-2

2013 — Паркер

2013 — Форсаж-6

2013 — Последний рубеж

2014 — Неудержимые-3

2015 — Форсаж-7

2015 — Шпион

2016 — Механик-2: Воскрешение

2017 — Форсаж-8

2018 — Мег

2019 — Форсаж: Хоббс и Шоу

Биография Джейсона Стейтема и интересные факты об актере

Джейсон Стейтем родился 26 июля 1967 года и стал вторым ребенком в семье лаундж-музыканта и портной. Семья будущей звезды Голливуда не была никак связана с миром кино и юный Джейсон проживал свое счастливое детство вдали от славы и признания в уютном городке Грейт-Ярмут на восточном побережье Англии.

В юности Стейтем интересовался уличным театром и футболом, но его главной страстью были прыжки в воду. Для того, чтобы иметь возможность заниматься хобби, Джейсону приходилось работать торгашом на улицах своего города. И именно эта непыльная профессия стала для него билетом в счастливое безбедное будущее.

Интересный факт: Джейсон Стейтем добился настолько серьезных успехов в прыжках в воду, что на протяжение 12 лет входил в состав Национальной британской сборной!

Первым шагом на пути к успешной карьере для Джейсона стала работа в качестве модели. Благодаря спорту его заметил рекламный агент, который предложил ему сняться в рекламе джинс известного американского бренда.

Спустя некоторое время, работая моделью, Стейтем познакомился с владельцем фирмы, для которой работал в рекламе. Вскоре этот человек познакомил его с Гаем Ричи. Режиссер активно заинтересовался карьерой уличного торговца и попросил Джейсона изобразить небольшую импровизацию на эту тему и даже попробовать что-то продать ему самому. Несложно догадаться, что у Стейтема получилось и таким образом он получил свою первую роль в фильме «Карты, деньги, два ствола».

Интересный факт: Говорят, что Гай Ричи увидел Джейсона на улице, когда тот продавал поддельную бижутерию и не парфюм. Тем не менее, скорее всего, это просто красивая легенда.

Старт «нулевых» для начинающего актера стал настоящим прорывом. За несколько лет из середнячковой модели, бывшего спортсмена и торгаша, Стейтем сделал множество успехов не только в британском, но и в американском кинематографе. В это время он снялся еще в одном фильме Гая Ричи, а в 2002 судьба подкинула ему, вероятно, роль всей его жизни. Речь идет о фильме «Перевозчик». Эта картина поистине прославила актера на весь мир. И даже спустя годы, многие люди распознают его именно из-за этой роли.

Вскоре после этого наступил самый продуктивный период в карьере Стейтема. За одиннадцать лет с 2002 по 2013 Джейсон снялся в 28 фильмах! Это в среднем почти по три картины в год. Среди этих фильмов: франшизы «Адреналин», «Неудержимые» (четвертая часть которых находится в производстве на данный момент), продолжение «Перевозчика», старт франшизы «Механик» и десятки других не менее интересных фильмов, подаривших узнаваемый стиль актеру.

Интересный факт: Джейсон Стейтем не раз признавался, что не ждет номинаций на престижные кинопремии, так как понимает, что проекты, в которых он задействован, обычно не попадают в подобные шорт-листы. Также актер говорит, что совсем не годится на драматические роли, ведь никогда не сможет быть страдальцем на экране.

В 2013 году Джейсон Стейтем стал частью актерской команды популярнейшей франшизы «Форсаж». С шестой части истории он вошел в основной актерский состав, сыграв там роль главного антагониста и продолжив ее в последующих фильмах. В 2015 году актер появился в комедийном боевике «Шпион», где исполнил роль сурового и потешного помощника главной героини. Стоит отметить, что до роли в этом фильме Стейтема не воспринимали в амплуа откровенного комедианта, так что эта роль помогла ему раскрыть и такую часть своего актерского потенциала.

Интересный факт: Однажды актер признался, что больше всего на съемочной площадке ненавидит, когда его коллеги перед работой начинают разогревать голосовые связки.

С 2016 по 2019 годы актер продолжал съемки во франшизных проектах, которые стартовали в его карьере ранее: «Механик-2: Воскрешение», «Форсаж-8», «Форсаж: Хоббс и Шоу». В 2019 Стейтем снялся в очередном фильме Гая Ричи «Гнев человеческий». Актер не раз признавался, что любимые работы были созданы именно в тандеме с режиссером, однажды прославившем его.

В настоящее время актер продолжает работу в кино, отрабатывает контракты с брендами и занимается семьей. С 2010 года Стейтем состоит в отношениях с британской моделью Рози Хантингтон-Уайтли, которая младше его на 20 лет. В 2017 году у пары родился первенец Джек Оскар, а в августе 2021 таблоиды сообщили, что актер и модель ожидают второго ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Statham (@jasonstatham)

Не пропустите кинопоказ с фильмами Джейсона Стейтема в эти выходные на телеканале ICTV!

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