Дивитися українською: SWEET.TV опублікував рейтинг українського кіно

До Дня української мови та писемності національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV оприлюднив рейтинг найпопулярнішого українського контенту. Які українські фільми та фільми українською мовою вподобали абоненти сервісу ― читайте далі.

Онлайн-кінотеатр розповів, які фільми українського виробництва та українською мовою найчастіше дивляться абоненти сервісу. Велика кількість стрічок представлена на сервісі ексклюзивно: це означає, що подивитися їх в інтернеті легально можна тільки на SWEET.TV.

Загальна кількість переглядів фільмів українського виробництва цієї осені сягнула позначки 1 млн.

«Українські стрічки отримують міжнародні винагороди, здіймають бурею серед критиків. А головне ― вони подобаються! Через кіно світ пізнає Україну. І через українське кіно ми пізнаємо один одного. Ми у SWEET.TV робимо все від нас залежне, щоб підтримати український кінематограф і допомогти йому ставати ще кращим», ― ділиться директор онлайн-кінотеатру Олександр Резунов.

До ТОПу найпопулярніших увійшли: фільми «Пульс», прем’єра відбулась у 2021 році «Нереальний КОПець», «Безславні кріпаки», «Король Данило», «Сотка», «DZIDZIO. Перший раз», «Казка старого мельника», «Пекельна Хоругва», «Кіборги» та мультфільм «Микита Кожум’яка».

Крім контенту українського виробництва на SWEET.TV представлений якісний україномовний дубляж та озвучка, що створюються в рамках проєкту «Hollywood українською».

«Hollywood українською» ― це проєкт, в якому компанія за власною ініціативою та за власні кошти дублює і озвучує класику Голлівуду, у якої раніше не було українського звучання. Вже озвучено більше 19 000 хвилин контенту.

В онлайн-кінотеатрі переконані, що саме якісна українізація контенту викликає захоплення. Такі фільми хочеться цитувати. І саме такий дубляж можна побачити в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV. Мета сервісу ― закохати в українську мову якомога більше людей.

«Ми започаткували проєкт «Hollywood українською», адже вважаємо, що український глядач заслуговує на якісний дубляж. Для SWEET.TV українізація фільмів ― це вже давно норма, яку ми визначили для себе самі», ― розповідає Олександр Резунов.

Так, найпопулярнішим контентом, що переглядали українці в ексклюзивному україномовному дубляжі стали: мультфільм «Мадагаскар», перші дві частини фільмів «Люди в чорному» та «Людина-павук», «Кримінальне чтиво», «Форест Ґамп», а також перша та третя частини культової шпигунської саги «Місія нездійсненна».

«Приємно відзначити таку потужну роботу національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV в напрямку популяризації української мови. Надзвичайно важливо, що ми маємо такого впливового та надійного партнера й союзника на нашому складному шляху утвердження української мови як державної», ― зазначає Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

На SWEET.TV зібрана одна з найбільших бібліотек українського кіно, яке можна дивитися без додаткових оплат. Багато з цих фільмів можна подивитися тільки у цьому онлайн-кінотеатрі. Крім фільмів на сервісі доступні 260+ каналів, зокрема в HD та 4К. Спробувати онлайн-кінотеатр можна безкоштовно впродовж 7 днів за посиланням.

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