Смотреть на украинском: SWEET.TV опубликовал рейтинг украинского кино

Ко Дню украинского языка и письменности национальный онлайн кинотеатр SWEET.TV обнародовал рейтинг самого популярного украинского контента. Какие украинские фильмы и фильмы на украинском языке понравились абонентам сервиса ― читайте дальше.

Онлайн-кинотеатр рассказал, какие фильмы украинского производства и на украинском языке чаще смотрят абоненты сервиса. Большое количество лент представлено на сервисе эксклюзивно: это значит, что посмотреть их в интернете можно только на SWEET.TV.

Общее количество просмотров фильмов украинского производства этой осенью составило 1 млн.

«Украинские фильмы получают международные вознаграждения, вызывают бурю среди критиков. А главное – они нравятся! Через кино мир узнает Украину. И через украинское кино мы узнаем друг друга. Мы в SWEET.TV делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать украинский кинематограф и помочь ему становиться еще лучше», — делится директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

В ТОП самых популярных вошли: фильмы «Пульс», премьера состоялась в 2021 году «Нереальный КОПец», «Бесславные крепостные», «Король Данило», «Сотка», «DZIDZIO. Первый раз», «Сказка старого мельника», «Адская Хоругва», «Киборги» и мультфильм «Никита Кожемяка».

Кроме контента украинского производства на SWEET.TV представлен качественный украиноязычный дубляж и озвучка, которые создаются в рамках проекта «Hollywood українською».

«Hollywood українською» – это проект, в котором компания по собственной инициативе и за собственные средства дублирует и озвучивает классику Голливуда, у которой раньше не было украинского звучания. Озвучено более 19 000 минут контента.

В онлайн-кинотеатре убеждены, что именно качественная украинизация контента вызывает восхищение. Такие фильмы хочется цитировать. И именно такой дубляж можно увидеть в онлайн-кинотеатре SWEET.TV. Цель сервиса – влюбить в украинский язык как можно больше людей.

«Мы основали проект «Hollywood українською», ведь считаем, что украинский зритель заслуживает качественного дубляжа. Для SWEET.TV украинизация фильмов – это уже давно норма, которую мы определили для себя сами», – рассказывает Александр Резунов.

Так, самым популярным контентом, просматриваемым украинцами в эксклюзивном украиноязычном дубляже стали: мультфильм «Мадагаскар», первые две части фильмов «Люди в черном» и «Человек-паук», «Криминальное чтиво», «Форест Гамп», а также первая и третья части культовой шпионской саги «Миссия невыполнима».

«Приятно отметить столь мощную работу национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV в направлении популяризации украинского языка. Чрезвычайно важно, что у нас есть такой влиятельный и надежный партнер и союзник на нашем сложном пути утверждения украинского языка как государственного», ― отмечает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

На SWEET.TV собрана одна из самых больших библиотек украинского кино, которое можно смотреть без дополнительных оплат. Многие из этих фильмов можно посмотреть только в этом онлайн кинотеатре. Кроме фильмов на сервисе доступно 260+ каналов, в том числе в HD и 4К. Попробовать онлайн кинотеатр можно бесплатно в течение 7 дней по ссылке.

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