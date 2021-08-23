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Головна / Десять голівудських фільмів, де є Україна / 23.08.2021 10:00
23.08.2021 10:00
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Десять голівудських фільмів, де є Україна

Десять голівудських фільмів, де є Україна

24 серпня Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. На честь цього ми вирішили згадати, у яких всесвітньо відомих фільмах можна знайти згадки про нашу неньку.

Тенет

Фільм Крістофера Нолана починається зі сцени у вигаданій Київській опері. Головний герой разом із загоном спецпризначинців рушає на штурм будівлі. Звісно, що показане у кіно місце розвитку подій не існує у реальності, але це не зменшує його цінності для нас.

Кадр з фільму “Тенет”

Трансформери 3: Темний бік місяця

Культова трансформерська франшиза також не обділила увагою нашу Батьківщину. У третій частині оповідь приводь глядача до дуже облюбованого західними кіноділами місця на теренах України – Чорнобиля. Там за сюжетом знаходять якийсь артефакт позаземного походження.

Кадр з фільму “Трансформери 3: Темна сторона Місяця”

Війна світів

Легендарний режисер Стівен Спілберг, який має родичів з України, також не оминув згадкою нашу країну. Коли головні герої дивляться телебачення, після того, як починаються природні катаклізми, ведуча новин згадує Україну, як місце, у якому першому почались аномалії – землетруси та дивна імла.

Кадр з фільму “Війна світів”

Перевізник 3

У третьому фільмі цієї серії, Джейсон Стетхем переноситься з мальовничих пейзажів французького Середземномор’я чи гарячого американского Майямі, до не менш яскравої та такої знайомої нам Одеси. Там він знову намагається врятувати красуню та виконати своє завдання.

Кадр з фільму “Перевізник 3”

Збройовий барон

Фільм 2006 року розповідає глядачам історію сина українських емігрантів у США, який не хоче продовжувати сімейний бізнес – працювати у ресторані – а бажає великих та легких грошей. Тому він вирішує зайнятись торговлею зброєю. Подивитись цей фільм слід не тільки через згадки України, а ще й через бездоганний акторський склад.

Кадр з фільму “Збройовий барон”

Таємниця ордену

У пригодницькому фільмі із Жан-Клод Ван Даммом у головній ролі, герой актора на початку оповіді опиняється у Одессі, де починається його завдання. У основі кіно історія найманця, що має викрасти стародавні прикраси, які належать різним народам світу.

Кадр з фільму “Таємниця ордену”

Незаперечний

Серія фільмів розповідає історію українського в’язня Юрія Бойки, що стає найкращим бійцем у тюрмі та навіть змагається у її стінах із чемпіоном світу з Америки. До речі, серія має цілих чотири частини, а з другої починається активне висвітлення історії нашого співвітчизника.

Кадр з фільму “Незаперечний 2”

Все ясно

У цій трагікомедії герой Елайджа Вуда, що по фільму є американським євреєм з українським корінням, приїжджає на Волинь. Він намагається розшукати там у невеличкому селі жінку, що за часів Другої світової врятувала його дідуся. А допомагає йому одесит Олекса Перчов, що ледве спілкується англійською та його дід, що вдає з себе сліпця.

Кадр з фільму “Все ясно”

Праведник

Фільм розповідає історію колишнього “морського котика”, що після завершення кар’єри спецпризначинця намагається вести спокійне життя. Він товаришує з молодою проституткою Аліною з України, але коли тій погрожує мафія, стає на шлях помсти, згадуючи все, чому навчився на службі.

Кадр з фільму “Праведник”

Розплата

Кримінальна драма розповідає історію выйськових, що намагаються виправити помилку минулого та впіймати колишнього нацистського лікаря, що проводив нелюдські експерименти у роки війни. Доля приводить головних героїв в українську Вінницю, де за словами самого винуватся він перебуває.

Кадр з фільму “Розплата”

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Теги: День независимости Украины
23.08.2021 10:00



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