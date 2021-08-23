Десять голівудських фільмів, де є Україна

24 серпня Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. На честь цього ми вирішили згадати, у яких всесвітньо відомих фільмах можна знайти згадки про нашу неньку.

Тенет

Фільм Крістофера Нолана починається зі сцени у вигаданій Київській опері. Головний герой разом із загоном спецпризначинців рушає на штурм будівлі. Звісно, що показане у кіно місце розвитку подій не існує у реальності, але це не зменшує його цінності для нас.

Трансформери 3: Темний бік місяця

Культова трансформерська франшиза також не обділила увагою нашу Батьківщину. У третій частині оповідь приводь глядача до дуже облюбованого західними кіноділами місця на теренах України – Чорнобиля. Там за сюжетом знаходять якийсь артефакт позаземного походження.

Війна світів

Легендарний режисер Стівен Спілберг, який має родичів з України, також не оминув згадкою нашу країну. Коли головні герої дивляться телебачення, після того, як починаються природні катаклізми, ведуча новин згадує Україну, як місце, у якому першому почались аномалії – землетруси та дивна імла.

Перевізник 3

У третьому фільмі цієї серії, Джейсон Стетхем переноситься з мальовничих пейзажів французького Середземномор’я чи гарячого американского Майямі, до не менш яскравої та такої знайомої нам Одеси. Там він знову намагається врятувати красуню та виконати своє завдання.

Збройовий барон

Фільм 2006 року розповідає глядачам історію сина українських емігрантів у США, який не хоче продовжувати сімейний бізнес – працювати у ресторані – а бажає великих та легких грошей. Тому він вирішує зайнятись торговлею зброєю. Подивитись цей фільм слід не тільки через згадки України, а ще й через бездоганний акторський склад.

Таємниця ордену

У пригодницькому фільмі із Жан-Клод Ван Даммом у головній ролі, герой актора на початку оповіді опиняється у Одессі, де починається його завдання. У основі кіно історія найманця, що має викрасти стародавні прикраси, які належать різним народам світу.

Незаперечний

Серія фільмів розповідає історію українського в’язня Юрія Бойки, що стає найкращим бійцем у тюрмі та навіть змагається у її стінах із чемпіоном світу з Америки. До речі, серія має цілих чотири частини, а з другої починається активне висвітлення історії нашого співвітчизника.

Все ясно

У цій трагікомедії герой Елайджа Вуда, що по фільму є американським євреєм з українським корінням, приїжджає на Волинь. Він намагається розшукати там у невеличкому селі жінку, що за часів Другої світової врятувала його дідуся. А допомагає йому одесит Олекса Перчов, що ледве спілкується англійською та його дід, що вдає з себе сліпця.

Праведник

Фільм розповідає історію колишнього “морського котика”, що після завершення кар’єри спецпризначинця намагається вести спокійне життя. Він товаришує з молодою проституткою Аліною з України, але коли тій погрожує мафія, стає на шлях помсти, згадуючи все, чому навчився на службі.

Розплата

Кримінальна драма розповідає історію выйськових, що намагаються виправити помилку минулого та впіймати колишнього нацистського лікаря, що проводив нелюдські експерименти у роки війни. Доля приводить головних героїв в українську Вінницю, де за словами самого винуватся він перебуває.

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