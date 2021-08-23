Десять голливудских фильмов, где есть Украина

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину своей независимости. В честь этого мы решили вспомнить, в каких всемирно известных фильмах можно найти упоминания о нашей неньке.

Довод

Фильм Кристофера Нолана начинается со сцены в вымышленной Киевской опере. Главный герой вместе с отрядом спецназовцев отправляется на штурм здания. Конечно, показаное в кино место развития событий не существует в реальности, но это не уменьшает его ценности для нас.

Трансформеры 3: Темная сторона Луны

Культовая трансформерская франшиза тоже не обделила вниманием нашу Родину. В третьей части рассказ приводит зрителя к очень облюбованному западными киноделами месту на территории Украины — Чернобылю. Там по сюжету находят какой-то артефакт внеземного происхождения.

Война миров

Легендарный режиссер Стивен Спилберг, который имеет родственников из Украины, также не обделил упоминанием нашу страну. Когда главные герои смотрят телевидение, после того, как начинаются природные катаклизмы, ведущая новостей вспоминает Украину, как место, в котором впервые начались аномалии — землетрясения и странная мгла.

Перевозчик 3

В третьем фильме этой серии, Джейсон Стэтхэм переносится из живописных пейзажей французского Средиземноморья и горячего американского Майами, в не менее яркую и такую знакомую нам Одессу. Там он снова пытается спасти красавицу и выполнить свою задачу.

Оружейный барон

Фильм 2006 рассказывает зрителям историю сына украинских эмигрантов в США, который не хочет продолжать семейный бизнес — работать в ресторане — а желает больших и легких денег. Поэтому он решает заняться торговлей оружием. Посмотреть этот фильм следует не только из упоминания Украины, но и из-за безупречного актерского состава.

Тайна ордена

В приключенческом фильме с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли, герой актера в начале повествования оказывается в Одессе, где начинается его задание. В основе кино история наемника, который должен похитить древние украшения, принадлежавшие разным народам мира.

Неоспоримый

Серия фильмов рассказывает историю украинского узника Юрия Бойко, который становится лучшим бойцом в тюрьме и даже соревнуется в ее стенах с чемпионом мира из Америки. Кстати, серия имеет целых четыре части, а с другой начинается активное освещение истории нашего соотечественника.

Все ясно

В этой трагикомедии герой Элайджа Вуда, который по фильму является американским евреем с украинскими корнями, приезжает на Волынь. Он пытается разыскать там в небольшом селе женщину, что во времена Второй мировой спасла его дедушку. А помогает в этом ему одессит Алексей Перчов, едва говорящий на английском, и его дед, делающий вид, что он слепой.

Великий уравнитель

Фильм рассказывает историю бывшего «морского котика», который после завершения карьеры спецназовца пытается вести спокойную жизнь. Он дружит с молодой проституткой Алиной из Украины, но когда той угрожает мафия, становится на путь мести, вспоминая все, чему научился на службе.

Расплата

Криминальная драма рассказывает историю военных, которые пытаются исправить ошибку прошлого и поймать бывшего нацистского врача, проводившего нечеловеческие эксперименты в годы войны. Судьба приводит главных героев в украинскую Винницу, где по словам самого виновного он находится.

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