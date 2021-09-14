Божевільні і неповторні: 5 легендарних фільмів Квентіна Тарантіно

З 14 вересня дві ночі поспіль на телеканалі ICTV відбудеться показ двох по істині легендарних фільмів серії «Убити Білла». Давайте разом пригадаємо, яке ще кіно, що старіє з роками, зняв культовий Квентін Тарантіно.

Кримінальне чтиво (1994)

Скільки б не виповнилося цій картині – з року в рік число її прихильників не перестає зменшуватися. Чи є хтось, хто не чув назви цього фільму? І напевно більшість мала удачу спостерігати цю історію про пригоди бандитів Вінсента і Джулс, грабіжників Рінго і Іоланди, прекрасної Уми Турман в ролі Мії Уоллес і багатьох інших. Кожен, хто хоча б раз бачив цей фільм, готовий передивлятись його ще багато разів.

Чотири кімнати (1995)

У цій чорній комедії, що складається з чотирьох новел, розповідається про портьє готелю (Тім Рот), який потрапляючи в різні номери, стикається з дивними, криваво-комічними ситуаціями. Режисурі Тарантіно у фільмі належить фінальна новела, в якій розповідається про компанію друзів в, що зупинилися в пентхаусі. Сам режисер з’явився в цій частині також в ролі камео.

Безславні виродки (2009)

Дія фільму переносить нас у часи Другої світової війни. Сюжет, як і любить Тарантіно, сплітає воєдино історії кількох абсолютно різних людей. «Мисливця з євреями», групу американських солдатів і єврейки, що втекла від тиранії СС. Всі вони так чи інакше зустрінуться і кожен зможе реалізувати свої потаємні бажання. Фільм однозначно має бути побаченим, так що якщо ви якимось чином пропустили його – час надолужувати згаяне.

Джанго вільний (2012)

Любов Тарантіно до вестернів знайшла свою реалізацію в цій стрічці. За сюжетом темношкірий раб Джанго був спійманий при спробі втечі і проданий іншому господареві, в той час, як його дружина залишилася у колишніх власників. Герой потрапляє у власність до колишнього дантиста, який розшукує злочинців, що втекли. Доктор обіцяє звільнити Джанго і заплатити йому непогані гроші, якщо той допоможе йому в пошуках.

Убити Білла (2003)

Серія фільмів «Убити Білла», які вийшли в 2003 і 2004 роках завоювали право називатися візитними картками Тарантіно. Жовтий костюм Уми Турман, акцентуація на ногах, моря крові з подачею, як в найабсурдніших комедіях, – все це наріжні камені стилю культового режисера.

У цей вівторок і середу дивіться першу і другу частини «Убити Білла» о 23:30 на телеканалі ICTV.

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