Безбашенные и неповторимые: 5 легендарных фильмов Квентина Тарантино

С 14 сентября две ночи подряд на телеканале ICTV пройдет показ двух по истине легендарных фильмов серии «Убить Билла». Давайте вместе вспомним, какое еще кино, не стареющее с годами, снял культовый Квентин Тарантино.

Криминальное чтиво (1994)

Сколько бы лет не исполнилось этой картине — из года в год число ее поклонников не перестает уменьшаться. Едва ли кто-то еще не слышал названия этого фильма и уж точно большинство имело удачу наблюдать историю о приключениях бандитов Винсента и Джулса, грабителей Ринго и Иоланды, прекрасной Умы Турман в роли Мии Уоллес и многих других. Каждый, кто хоть раз видел этот фильм, готов пересматривать его еще много раз.

Четыре комнаты (1995)

В этой черной комедии, состоящей из четырех новелл, повествуется о портье отеля (Тим Рот), который попадая в разные номера, сталкивается с странными, кроваво-комичными ситуациями. Режиссуре Тарантино в фильме принадлежит финальная новелла, в которой повествуется о компании друзей в, остановившихся в пентхаусе. Сам режиссер появился в этой части также в роли камео.

Бесславные ублюдки (2009)

Действие фильма переносит нас во времена Второй мировой войны. Сюжет, как и любит Тарантино, сплетает воедино истории нескольких совершенно разных людей. «Охотника з евреями», группу американских солдат и сбежавшей от тирании СС еврейки. Все они так или иначе встретятся и каждый сможет реализовать свои желания. Фильм однозначно должен быть увиденным, так что если вы каким-то образом пропустили его — пора наверстывать упущенное.

Джанго освобожденный (2012)

Любовь Тарантино к вестернам нашла свою реализацию в этой ленте. По сюжету темнокожий раб Джанго был пойман при попытке бегства и продан другому хозяину, в то время, как его жена осталась у прежних владельцев. Герой попадает во владение к бывшему дантисту, который разыскивает сбежавших преступников. Доктор обещает освободить Джанго и заплатить ему неплохие деньги, если тот поможет ему в поисках.

Убить Билла (2003)

Серия фильмов «Убить Билла», которые вышли в 2003 и 2004 годах завоевали право называться визитными карточками Тарантино. Желтый костюм Умы Турман, акцентуация на ногах, моря крови с подачей, как в самых абсурдных комедиях, — все это краеугольные камни стиля культового режиссера.

В этот вторник и среду смотрите первую и вторую части «Убить Билла» в 23:30 на телеканале ICTV.

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