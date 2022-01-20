5 причин, почему стоит посмотреть фильм «Форпост». Премьера на ICTV

В эту субботу в 21:25 на ICTV покажут военный боевик «Форпост». Рассказываем, почему стоит обратить внимание на этот недооцененный фильм 2020 года.

Интересный актерский состав

Главные роли в боевике достались знаменитому голливудскому актеру Орландо Блуму и сыновьям киногероев «восьмидесятых» Клинта Иствуда и Мела Гибсона — Скотту Иствуду и Майло Гибсону. Согласитесь, любопытно взглянуть, как продолжают актерский путь своих родителей последних два. Ну а касательно профессионализма Орландо Блума сомневаться не следует. Этот актер уже давно полюбился зрителям благодаря двоим своим культовым ролям — Леголаса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», а также Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря».

Сюжет основан на реальных событиях

Фильм повествует историю сражения американских военных с афганской группировкой талибов. Действие сюжета разворачивается в 2009 году, в разгар нападения террористов на американскую базу. 54 солдата вынуждены противостоять группе боевиков численностью около 400 человек. Их бой длился в течение 12 часов, а авторам фильма удалось едва ли не поминутно воссоздать события, происходившие в тот героический день.

В съемочной команде есть реальные солдаты

В числе тех, кто работал над фильмом можно встретить реальных солдат, которые участвовали в сражении. Среди них Тай Майкл Картер — он присутствовал во время битвы в Афганистане, а впоследствии стал участником съемочной команды в качестве военного консультанта и сопродюсера. Кроме него эпизодические роли получили солдаты Стони Портис, Кристофер Кордова, Даниэль Родригес и Генри Хьюз.

Кино сняли по книге

«Форпост» является экранизацией одноименной книги Джейка Таппера. Автор не раз говорил, что в своем произведении, что он старался максимально приблизить свое повествование к реальным событиям. Он упоминает в сюжете большинство ветеранов, которые после битвы получили награды «Золотая звезда». Джейк Таппер говорит, что семьи героев сражения высказали ему благодарность за то, что их близких упомянули в произведении. Имена этих же людей фигурируют и в фильме.

Фильм получил высокие оценки зрителей

«Форпост» увидел свет в 2020 году, в самый разгар пандемии. Из-за этого внимание к этому интересному фильму было практически нивелировано. Тем не менее в онлайне его заметили и успели полюбить. Так, кино стало самым популярным по прокату в iTunes Store и FandangoNow. Кроме того, это лучший дебютный фильм в истории Screen Media.

Не пропустите премьеру фильма «Форпост» в субботу в 21:25 на ICTV!

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