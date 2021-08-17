3 причины посмотреть фильм «Толока» Михаила Ильенко

22 августа в 22:45 состоится премьера украинского исторического фильма «Толока» режиссера Михаила Ильенко и мы знаем почему вам стоит обязательно посмотреть эту ленту.

Творчество Тараса Шевченко впервые на больших экранах

«Толока» создавалась по мотивам баллады Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості» и 12 марта впервые на киноэкраны выйдет фильм по творчеству великого украинского поэта.

Сюжет рассказывает о девушке Екатерине, в которую влюбились трое казаков. Свой выбор она доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто сможет освободить ее брата из плена. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора. Третьему казаку удалось его спасти, но брат Екатерины оказался не братом, а ее любимым..

В сюжете фильма главной героине придется ждать любимого не одно столетие, не старея и не теряя надежды.

История нашего общего дома — Украины

Фильм охватывает 400 лет истории Украины вплоть до наших дней и рассказывает о 14 важных фрагментах истории. Рассказ о Екатерине, как притча, пролетает сквозь все эти годы и воспроизводит наиболее героические и драматические моменты. И каждое новое испытание разрушает дом Екатерины, однако она упорно, как и сотни поколений украинцев, постоянно возводит его из руин.

Это актуальная история об Украине, это борьба за выживание своего дома, который постоянно разрушали враги, но на толоку всегда приходили односельчане, чтобы вместе построить новый дом.

Долгожданный фильм

В Украине лента побила все рекорды по времени производства. Съемки фильма начались еще в феврале 2013 года и планировали выпустить в 2014-м по случаю 200-летнего юбилея Тараса Шевченко, однако из-за нехватки финансирования процесс был приостановлен. И только в сентябре 2018 — съемки были завершены. Сама же идея «Толоки» у режиссера Михаила Ильенко родилась еще в далеком 1967 году, которую он не мог реализовать в те времена.

В широкий украинский кинопрокат лента должна была выйти 12 марта 2020, но не получилось из-за введения карантина в связи с пандемией коронавируса. Таким образом зрители увидели долгожданный фильм в кинотеатрах 20 августа 2020.

А теперь вы сможете посмотреть фильм, идея которого вынашивалась более полувека и на телеэкранах!

Смотрите фильм «Толока» Михаила Ильенко на ICTV в воскресенье, 22 августа, в 22:45!

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